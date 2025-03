Dilluns, 24 de març, torna la Cantata Escolar amb la participació de gairebé 600 alumnes

Aquest proper dilluns, 24 de març, a les 6 de la tarda, el Pavelló de Les Comes acollirà una nova edició de la cantata escolar amb l’alumnat de 4t de primària de les escoles de la ciutat. Enguany l’obrà que es presentarà serà Till Eulenspiegel, amb text de Mathilde Ottmann en traducció de Maria Martorell i música de Günter Kretzschmar.

La cantata d’enguany proposa un viatge emocionant de màgia i irreverència a partir de les peripècies del personatge llegendari, Till Eulenspiegel, el protagonista de la cantata; barreja de follet i bufó que desafia les normes socials amb les seves bromes i trastorns, i que al mateix temps, fa reflexionar sobre la nostra pròpia naturalesa.

Un any més, la Cantata Escolar l’organitza el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de l’Escola/Conservatori Municipal de Música i el suport de les escoles municipals d’Art i Teatre. Hi participarà l’alumnat de 4t de primària de les escoles d’Igualada: Acadèmia Igualada, Col·legi Escolàpies Igualada, Col·legi Jesús-Maria, Col·legi Maristes Igualada, Col·legi Monalco, Escola Ateneu Igualadí, Escola Dolors Martí, Escola Emili Vallès, Escola Gabriel Castellà, Escola Garcia Fossas, Escola Mare del Diví Pastor, Escola Pia, Escola Ramon Castelltort, Fundació Escola Mowgli i Institució Igualada. També hi participarà un cor de l’Escola Municipal de Música i la narració anirà a càrrec d’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre.

A més de les cançons, les famílies dels cantaires podran gaudir dels elements plàstics que han fet els seus fills i filles per il·lustrar algunes escenes. El programa de mà l’ha dissenyat i maquetat una alumna de l’Escola Municipal d’Art i l’acompanyament musical el farà un conjunt instrumental format per professors i exalumnes de l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada. La cantata va dirigida a les famílies i cal entrada per accedir al recinte.