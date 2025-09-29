Una inspecció policial en una ‘grow shop’ de la zona nord d’Igualada acaba amb diligències penals i sancions

Una inspecció conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Local d’Igualada en una grow shop de la zona Nord d’Igualada va acabar, el passat dimarts, en l’obertura de diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública i diverses sancions administratives.
Segons ha informat la polica local a X, es van localitzar cabdells i cigarretes compostos per substàncies prohibides. La policia local també va obrir acta sancionadora per diferents irregularitats, com la manca d’assegurança o la no formalització del canvi de nom del titular del negoci.
