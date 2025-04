Dijous es presenta el llibre “El contracte: Cruyff, Carabén, Catalunya”

Aquest dijous, a les 7 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada tindrà lloc la presentació del llibre El contracte: Cruyff, Carabén, Catalunya, de Ramon M. Piqué. L’acte serà conduït pel periodista Jordi Puiggròs, director de La Veu de l’Anoia.

L’Empordà, estiu de 1968. Un economista català recull una jove holandesa que fa autoestop a la Costa Brava. Cinc anys després d’aquest enamorament estival de l’Armand i la Marjolijn, el millor jugador de futbol del món trucarà des d’Amsterdam per suplicar a aquest economista que viatgi a Holanda i el porti al Futbol Club Barcelona.

La història d’amistat entre els Carabén i els Cruyff va fer possible un fitxatge impossible que canviaria per sempre el Barça, i de retruc, Catalunya. En Johan va portar la revolta al camp, a la banqueta i a la llotja, però també al país: filòsof involuntari, líder nat, optimista de mena i guanyador per vocació, Cruyff és una història d’èxit del nostre país però també és un mirall per als catalans. Ens va fer perdre la por de guanyar i va impactar en un seguit de vides sense les quals la nostra història seria avui ben diferent. El cruyffisme, però, no hauria estat possible sense la mentalitat diplomàtica, assenyada i desacomplexadament catalana d’Armand Carabén i la rauxa, la desimboltura i la llibertat de Marjolijn van der Meer. La història d’amistat dels Carabén i els Cruyff és l’exemple del que aquest país és capaç de bastir quan el talent troba qui el sap fer rendir.

Aquest llibre narra una història extraordinària d’amistats, enemistats, èxits i fracassos. Un viatge a la mentalitat d’un país que atreu i genera talent amb la mateixa voracitat que el destrossa.