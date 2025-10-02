Dijous vinent comencen els “Dinars sense Tabús” de la Mancomunitat

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) posa en marxa un nou grup quinzenal anomenat “Dinar sense tabús”, amb l’objectiu de generar un espai de conversa, reflexió i aprenentatge sobre la sexualitat des d’una mirada àmplia i feminista.
Les trobades començaran el 9 d’octubre de 13 a 15h, a Cal Badia i es repetiran cada quinze dies. Cada sessió consistirà a portar-se el propi dinar i combinar-lo amb tallers i tertúlies guiades, on es podran compartir experiències, reflexions i aprenentatges en un espai segur i acollidor. Aquest estarà dinamitzat per Myrna González, psicòloga del SIAD, que conduirà les converses i activitats, promovent el benestar emocional, la reflexió crítica i una mirada feminista sobre la sexualitat.
El taller és gratuït i obert a persones socialitzades com a dones. La Mancomunitat anima totes les dones del territori a sumar-s’hi i gaudir d’un espai segur on compartir, aprendre i cuidar-se des d’una perspectiva feminista. Per a més informació i inscripcions, es pot contactar amb el SIAD a través del telèfon 667 90 37 32.