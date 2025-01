La “inviabilitat econòmica” de l’escola Mare del Diví Pastor faran que l’Escola Pia d’Igualada assumeixi l’activitat del centre el curs vinent

La Congregació de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor (MDP) ha arribat a un acord amb l’Escola Pia de Catalunya per donar continuïtat al projecte educatiu de la seva escola d’Igualada a partir del curs vinent. Les germanes han pres aquesta decisió per la inviabilitat econòmica del projecte, que impedeix que puguin seguir duent a terme, com fins ara, la seva labor educativa. Tanmateix, mantindran la comunitat i el vincle que tenen amb la ciutat des de fa més de 150 anys, a la seu del carrer Sant Josep.

L’Entitat titular de les Escoles MDP pren “aquesta difícil i dolorosa decisió, amb el convenciment que d’aquesta manera garanteixen el futur professional de les persones que actualment treballen al centre i, asseguren un bon projecte educatiu per al seu alumnat i famílies”. El canvi de titularitat, que s’ha de fer efectiu a partir de l’1 de setembre de 2025, implicarà a partir del curs vinent l’assumpció de la direcció i gestió del centre per part de l’Escola Pia d’Igualada, tot i que l’activitat educativa es mantindrà durant el pròxim curs a l’edici actual d’MDP. Serà a partir de l’altre curs, el 2026-27, quan es preveu que l’Escola Pia d’Igualada aculli tot l’alumnat a les seves pròpies instal·lacions. Per fer-ho, té previst construir un nou edici que allotjarà unes noves instal·lacions educatives per a les etapes de la Llar d’infants i Infantil, al solar del costat de l’escola situat en el xamfrà de l’Avinguda Àngel Guimerà i la carretera de Valls.

Les religioses, que encara continuaran al capdavant del seu projecte fins a final de curs, avancen la comunicació d’aquest acord per garantir el seu compromís de transparència amb les actuals famílies i d’honestedat amb les que actualment ja s’han mostrat interessades en el seu projecte pocs dies abans de les portes obertes del centre. La jornada, prevista per aquest dissabte 1 de febrer, es manté per a totes aquelles famílies que vulguin inscriure-s’hi, considerant els termes d’aquest acord entre ambdues institucions.

Pel que fa als altres 7 centres que la Congregació d’MDP té a Catalunya, entre els quals destaca el centre que hi ha a Capellades, i a la resta de l’Estat mantenen el seu projecte.

Per la seva banda, l’Escola Pia, amb presència des de fa gairebé 300 anys a Igualada, “assumeix aquest repte, del al seu compromís educatiu i cristià i amb la responsabilitat de mantenir l’oferta concertada a la ciutat”.