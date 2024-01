Publicitat

Les coses a vegades ens semblen difícils. Creiem que no podrem superar alguna situació. No hauria de servir-nos de consol saber que altres estan pitjor. Hauria de servir-nos d’energia saber que altres en pitjors circumstàncies avancen i continuen endavant. Hauria de servir-nos d’exemple saber que altres han superat situacions igual de complicades o pitjors. Haurien de ser models per a la nostra conducta i la nostra actitud.

Hem d’omplir-nos de coratge, d’ímpetu, d’ànim i de valor i pensar que si uns altres han pogut nosaltres també. Per complicat que ens sembli, encara que creiem que només ens passa a nosaltres, podem pràcticament amb tota seguretat trobar a internet persones i situacions similars. Aprendre i saber a través de les persones que ho van viure, com les van superar. Internet ens proporciona si sabem buscar exemples i camins que uns altres han seguit. Per descomptat que no tots són vàlids i evidentment que el que va servir a un, pot ser que no ens serveixi a nosaltres.

No dic que puguem trobar la solució, sinó que perseverem i ens serveixi saber que uns altres han pogut continuar endavant enfrontant-se a situacions similars. D’aquesta manera podrem començar a canviar la nostra actitud enfront de qualsevol situació per difícil que ens sembli. Trobant així l’enteresa necessària per a seguir i progressar aconseguint, per impossible que ens semblés a l’inici, superar qualsevol cosa.

Compartir