Diagnosi tecnològica per a Santa Margarida de Montbui

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha rebut una diagnosi tecnològica, que té per objectiu elaborar una anàlisi de la situació actual de l’ajuntament tenint en compte els recursos TIC disponibles, el model de treball i els projectes i iniciatives en curs. Amb les conclusions extretes, es dissenya un pla de millora que conté un conjunt d’actuacions per prevenir problemes, corregir tendències i millorar l’àrea TIC. El pla de millora també incorpora un seguit de recomanacions per a establir un entorn tecnològic de teletreball segur.

La diagnosi tecnològica entregada a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui avalua l’estat d’execució i implantació de les propostes que contenia la diagnosi tecnològica elaborada per a aquest mateix ajuntament a inicis de l’any 2019. El document analitza les diferents actuacions iniciades i redefineix les propostes que encara no s’han dut a terme per adequar-les al màxim a les necessitats actuals del municipi.

La Governança de les TIC és un dels recursos del Catàleg de serveis que la Diputació ofereix als ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius promou la governança de les TIC per ajudar els ajuntaments a planificar i gestionar eficientment els seus recursos tecnològics.