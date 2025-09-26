Dia Mundial de la Salut Ambiental: CGM aposta per un futur sostenible i saludable

El 26 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Salut Ambiental, una jornada que recorda que la salut del planeta és inseparable de la salut de les persones. Conscient d’aquesta realitat, CGM, Centre de Gestió Mediambiental, amb més de 25 anys d’experiència en el sector, referma avui el seu compromís amb la protecció del medi ambient i la salut pública mitjançant una gestió responsable dels residus.
La innovació tecnològica té un paper clau en aquesta missió. Tecnologies com la intel·ligència artificial i la digitalització de processos han revolucionat la gestió dels residus, fent-la més eficient i menys contaminant. Gràcies a aquests avenços, avui és possible tractar i reciclar materials de forma més àgil, reduint la quantitat de deixalles que acaben en abocadors i minimitzant la petjada de carboni de l’activitat industrial.
CGM també s’ha alineat amb els objectius globals de sostenibilitat, com l’horitzó d’assolir les zero emissions en les properes dècades, impulsant la transició cap a una economia circular. Aquest model econòmic busca que els recursos es reutilitzin i es valoritzin constantment en comptes de convertir-se en residus. Així s’aconsegueix minimitzar la generació de desaprofitaments alhora que es creen noves oportunitats de negoci vinculades al reciclatge i la recuperació de materials. Aplicar aquests principis en sectors com la indústria o la construcció ja està contribuint a reduir significativament l’impacte ambiental i a avançar cap a un desenvolupament més sostenible.
La competitivitat empresarial pot anar de la mà del respecte pel medi ambient. De fet, cada cop és més evident que l’eficiència energètica, la reducció de residus i altres pràctiques sostenibles aporten beneficis tant ecològics com econòmics a les organitzacions. En aquest sentit, CGM exemplifica com una empresa pot ser rendible alhora que ofereix solucions ambientals a mida per a cada client. Mitjançant la implantació de tecnologies netes i plans de gestió adaptats, es redueix l’impacte sobre la natura sense comprometre la productivitat ni els resultats.
A més de la vessant mediambiental, CGM posa el focus en la responsabilitat social i la seguretat. L’empresa garanteix el compliment rigorós de la normativa vigent, tant en matèria ambiental com de seguretat laboral, assegurant que totes les operacions de gestió de residus es facin amb la màxima seguretat per al medi ambient i per a les persones. La formació contínua del personal i l’avaluació constant de riscos formen part del dia a dia de l’entitat, perquè protegir els professionals que tracten els residus és també una manera de protegir la comunitat. Aquest compromís integral amb la qualitat, la seguretat i el medi ambient reforça la confiança en CGM com a aliat en la construcció d’un entorn més net i saludable.
Iniciatives com les de CGM demostren que, amb visió i constància, és possible avançar cap a un futur en què un entorn net i segur vagi de bracet amb un progrés econòmic responsable. En aquest Dia Mundial de la Salut Ambiental, queda més palès que mai que protegir el medi ambient és invertir en la salut i el benestar de totes les persones, tant per a les generacions actuals com per a les futures.