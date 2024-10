Dia Mundial dels Arquitectes: crear espais on sentir-se en harmonia i benestar

A finals dels anys 90 del segle passat, la Unió Internacional d’Arquitectes va decidir, en un congrés celebrat a Barcelona, que el Dia Mundial de l’Arquitecte havia de coincidir amb el Dia Mundial de l’Hàbitat. Ja que aquest dia se celebrava el primer dilluns d’octubre, enguany, aquest dia 7 ha estat definit com a Dia Mundial dels Arquitectes 2024.

Espai Embellir: el teu estudi especialitzat en arquitectura i interiorisme

Espai Embellir és un estudi de creació d’una de les disciplines artístiques i científiques com és l’arquitectura, i a la vegada, un estudi on també es desenvolupen projectes d’interiorisme i disseny.

Embellir prové de la paraula “bellesa” transformada gramaticalment en verb per definir una acció o transformació:

L’estudi es dedica a treballs tant d’arquitectura com d’interiorisme dedicats principalment al sector de l’habitatge i el retail. És un espai reformat, situat a c/Santa Joaquima de Vedruna, 6 d’Igualada, on també podeu trobar una petita zona de showroom amb materials d’acabats per poder estudiar les combinacions de cada projecte.

Crear espais on ens sentim amb harmonia i benestar. Perquè experimentar la bellesa implica equilibri amb la natura per trobar-se amb sentiments d’atracció i de benestar emocional.

Ariadna Balcells, arquitecta i interiorista – neix el 1991 a Barcelona – Graduada en arquitectura superior per l’ETSAB i col·legiada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb experiència en el sector de l’arquitectura i l’interiorisme des de 2016.

Ha treballat en diferents estudis d’arquitectura i interiorisme de Barcelona d’interès internacional, on ha pogut conèixer i desenvolupar diferents coneixements i formes de treball.

El 2020 va decidir iniciar aquest projecte amb molta passió i dedicació.

“M’apassiona la meva feina però sobretot m’apassiona poder crear espais adequats a cada persona, emfatitzar els valors essencials d’un espai i proporcionar una millor qualitat de vida. I és que la qualitat està en cada racó d’on passem els majors moments de la nostra vida”.

Des d’Espai Embellir creiem que un dels moments més importants a l’hora de projectar un espai és conèixer el client i les seves necessitats, pel que posem molt interès en el moment inicial de cada projecte per entendre quina és la forma de viure, els costums, les manies, els gustos, el que fa sentir en harmonia a aquella persona per poder començar a projectar en una direcció més adequada. Com diuen ells mateixos:

“Intentem mirar a través dels ulls i de les emocions de cada client”.

Ofereix una àmplia gamma de serveis d’arquitectura i interiorisme adaptats a les teves necessitats. Des de la planificació i el disseny inicial fins a la gestió del projecte, et guien en tot el procés per assegurar-se que el resultat final compleix amb les teves expectatives.