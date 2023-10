Dia Mundial dels Animals: Els punts clau de la nova Llei de Benestar Animal

Fa aproximadament uns sis mesos, el Congrés va donar la llum verda definitiva a la Llei de Benestar Animal i a la reforma del Codi Penal contra el maltractament animal. Fa una setmana, la mesura va entrar en vigor tot i que el Govern en funcions alenteix el procés aplicatiu. Segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, aquests són els punts clau de la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

Quins animals de companyia es poden tenir?

Podran continuar-se venent la majoria dels animals que es comercialitzen en l’actualitat. Pel que fa a les espècies silvestres, només es permetrà tenir aquelles que apareixeran en el Llistat Positiu (encara no publicat) i serà il·legal tenir els que no hi estiguin inclosos.

A quins llocs es poden comprar els animals?

Els conills, conillets d’índies, rèptils, rosegadors, canaris, peixos i tortugues seguiran venent-se en comerços especialitzats, mentre que els gossos, els gats i les fures només podran adquirir-se a través d’un criador registrat. En tots els casos, hi haurà d’haver un contracte de compravenda. La venda directa d’animals per Internet estarà prohibida.

La cria d’animals, qui la podrà fer?

Només podran criar animals persones inscrites al Registre de Criadors d’Animals de Companyia (se’ndesenvoluparan la creació i les normes de funcionament a través d’un reglament). En el cas de la cria no comercial i/o puntual, el titular haurà d’inscriure l’animal al registre anteriorment mencionat i donar-se d’alta automàticament com a criador.

Eutanàsia i sacrifici

L’eutanàsia està prohibida, excepte per motius de seguretat de les persones o animals, o de risc per a la salut pública, i sempre sota un criteri i un control veterinari. El sacrifici, entès com causar la mort d’un animal sa, està prohibit segons la Llei. Pel que fa a l’eliminació de cadàvers, la baixa d’un animal de companyia per mort haurà d’anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment.

