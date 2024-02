Dia Mundial Contra el Càncer: “Tothom Contra el Càncer”

Publicitat

El càncer és la malaltia que té una major prevalença de pèrdua de treball, ja que, el risc d’estar a l’atur augmenta un 34% en supervivents de càncer davant la població general.

A Catalunya 17.460 persones diagnosticades de càncer el 2023 es troba en edat laboral i a Espanya 110.000 pacients, segons dades de l’Observatori del Càncer. De fet, un 28,4% de les persones amb càncer afirmen haver perdut o deixat la feina després de la malaltia. A més, la reducció del 25% de la nòmina en les incapacitats temporals, unit al llarg període de les mateixes a causa de la malaltia, fa que molts pacients puguin trobar-se en una situació econòmicament vulnerable. El càncer provoca un cost econòmic al 41% de les famílies superior a 10.000 € durant la malaltia. Això pot provocar que moltes famílies se situen en una situació de risc d’exclusió social.

Davant aquesta realitat, l’Associació ha fet una crida a tots els actors socials perquè s’uneixin amb l’objectiu d’alleujar o reduir l’impacte laboral en les persones i supervivents de càncer. Es calcula que en Europa hi ha més de 12 milions de supervivents de càncer i, a Espanya, s’estima que hi ha més de 2,2 milions de persones a les quals se les ha diagnosticat un càncer al llarg de la seva vida.

Problemàtiques i necessitats dels pacients i supervivents de càncer

L’augment de la taxa d’incidència del càncer, per un costat, i de la supervivència, per un altre, plategen un altre gran repte per als pròxims anys: la necessitat de posar el focus sobre les necessitats no cobertes tant dels pacients com dels supervivents de càncer. Per exemple, la pèrdua de treball i la cada vegada més complicada reinserció laboral són aspectes crítics per les persones amb càncer.

Quant als aspectes que impedeixen la reincorporació immediata al lloc de feina i a les funcions habituals, ja que el dolor, les dificultats de concentració o mobilitat i el cansament, dificulten la realització d’una jornada laboral. Els llargs períodes d’inactivitat suposen un inconvenient a l’hora de reprendre la rutina laboral. En el cas de la incapacitat permanent, els pacients s’enfronten a situacions, com no poder reprendre la seva feina habitual o no poder treballar en cap lloc, a causa de les grans seqüeles o malaltia crònica derivada del càncer.

També sorgeix la necessitat de cercar una altra professió, a causa de la incapacitat permanent. Les persones que viuen aquesta realitat s’enfronten a llargs processos de resolució de les incapacitats, el que es tradueix en un conflicte continuo per a poder reincorporar-se a la vida professional.

Davant d’aquestes necessitats, l’Associació Contra el Càncer compta a un servei gratuït que té com a finalitat cobrir les necessitats d’orientació jurídica laboral. Aquest servei té com a objectiu orientar en matèria de Seguretat Social i de dret laboral a pacients i familiars. A més d’atenció individualitzada amb els treballadors socials i diferents tallers on s’aborden les necessitats i problemàtiques de l’impacte laboral en les persones amb càncer.

“Tothom Contra el Càncer”, objectiu el 70% de supervivència el 2030

El càncer és el problema sociosanitari més important d’Espanya i del món. S’estima que, en el món, 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones tindrà càncer al llarg de la seva vida. La previsió per l’any 2030 assenyala que 21,6 milions de persones en tot el món seran diagnosticades d’algun tipus de càncer. Segons l’Observatori del Càncer de l’Associació, el 2030, només a Espanya hi haurà 330.000 nous casos, el que suposa un diagnòstic cada 1,8 minuts.

Davant aquesta problemàtica, des de l’Associació Contra el Càncer es va impulsar el 2030 la iniciativa “Tothom Contra el Càncer”, declarada pel Govern d’Espanya com a “Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP)”. El repte més important que planteja aquesta iniciativa és aconseguir una taxa de supervivència del 70% el 2030.

Compartir