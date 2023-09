Dia Internacional dels Farmacèutics, els professionals dels medicaments

El 25 de setembre se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic. El lema d’aquesta edició és “Enfortint els sistemes sanitaris amb els farmacèutics”, amb el qual els farmacèutics de tot el món volen destacar la feina que desenvolupen des de tots els seus àmbits d’actuació i que permet incrementar la capacitat assistencial del conjunt del sistema sanitari.

Un farmacèutic o una farmacèutica són molt més que persones que ens venen medicaments. Són professionals, ajuden a les persones, fan seguiments farmacològics, desenvolupen medicaments, gestionen àrees d’un hospital… A més a més, un farmacèutic/a pot gestionar una indústria farmacèutica, tot un gegant de la salut.

Com és el dia a dia dels farmacèutics?

Entre les tasques o funcions que fa un farmacèutic durant l’exercici de la seva professió trobem:

Revisar les prescripcions mèdiques dels clients que arribin a la farmàcia i verificar la dosi indicada.

Comprovar si existeix la possibilitat d’una interacció negativa amb qualsevol altre medicament que pugui estar ingerint el pacient, tenint en compte l’estat mèdic d’aquest.

Orientar el pacient sobre la manera i el moment del dia en què ha de prendre les seves medicines i informar-lo sobre els possibles efectes secundaris que podria patir per l’efecte del medicament o la falta d’aquest.

Assessorar els pacients sobre tots els temes de salut general i orientar-los en la selecció del medicament sense prescripció. Això principalment per a casos específics en els quals no han estat tractats per un metge especialista i tampoc és urgent o necessari.

Compleixen una labor de supervisió als auxiliars o tècnics de farmàcia i a la resta del personal que puguin estar sota el seu càrrec.

