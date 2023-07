Dia Internacional del Tatuatge. Lluir a la nostra pell històries de vida

Esculpir noms, símbols, paraules… La pell s’ha convertit en un llenç on moltes persones decideixen plasmar la seva vida. Fa temps que els tatuatges van deixar d’identificar-se amb mariners, i van passar a ser un producte de consum de masses que no entén ni d’edats ni d’estils. Això sí, perquè el tresor segueixi en la nostra pell sense degradar-se és necessari un manteniment, en el qual no pot faltar la protecció solar (sobretot a l’estiu). A continuació, t’expliquem com has de cuidar els tatuatges. No et perdis aquest article!

Què tenir en compte abans de tatuar-te



És veritat que els tatuatges ja no són per a tota la vida i que existeixen sistemes professionals per a eliminar-los, però val més tenir certa seguretat sobre la teva voluntat de tatuar-te. Quan ho tinguis clar, ja pots llançar-te a l’univers dels tatuatges, que existeixen en totes les seves versions i per a tots els gustos. No obstant això, hi ha certs detalls que hauries de tenir present…

En primer lloc, cal destacar una cosa molt ressenyable: en el moment de fer-te un tatuatge, opta per un professional que utilitzi tintes homologades i que treballi en un estudi amb totes les condicions de salubritat certificades. Aquest és el primer pas per a evitar desastres.

Pel que fa als colors, pensa que la tinta vermella és de les quals dóna més problemes, fins i tot amb el pas del temps, i que els tons turqueses i verds són els més complicats d’esborrar.

Les cures que necessiten els tatuatges

Encara que no tinguis cap tatuatge, la imatge que ens ve a la ment és el film cobrint el tatuatge acabat de fer. És el sistema que serveix per a protegir la tinta durant les primeres hores i que, combinat amb la pomada cicatritzant, evita que es ressequi. És important aplicar la crema reparadora tres vegades cada 24 hores durant el primer mes, i que la neteja sigui rentant-ho amb aigua i sabó (sense fregar) i assecant-ho a tocs.

La intensitat de la tinta, amb el pas del temps, es redueix, les vores es difuminen i fins i tot els tatuatges poden adquirir un to blavós i aparèixer menys brillants. A més, la pell esculpida es torna més sensible a les agressions externes, veient-se la zona maltractada i envellida. Per això, és imprescindible l’ús de fotoprotectors en la zona.

En el marc dels primers 30 dies, es recomana no exposar el tatuatge al sol per a evitar el risc de pigmentació, ni assistir a la platja ni a la piscina fins que no estigui íntegrament cicatritzat (o fer-ho únicament emprant un embenatge que ha de romandre lliure d’humitat). La primera fotoprotecció ha de ser de filtres físics i amb un SPF alt (30 – 50) per a protegir el color d’una possible degradació.

Deixant a un costat la fotoprotecció, és necessari aplicar crema hidratant sense perfums ni alcohol i si pot ser amb ingredients que ajudin la cicatrització com a oli d’argan o rosa mosqueta. D’altra banda, per a la neteja, és molt recomanable optar per cosmètics d’higiene corporal sense factors químics, ja que aquests podrien produir irritacions i perjudicar l’estat del tatuatge.

