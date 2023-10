Dia Internacional del Somriure: els implants per un somriure radiant

Sabies que l’any 1999 Harvey Ball, creador del símbol iconogràfic Smiley Face, va decidir proclamar el Dia Mundial del Somriure el primer divendres d’octubre? Així, doncs, aquest divendres 6 d’octubre celebrem el Dia del Somriure, una data pensada per ser feliç i portar alegria als altres.

El somriure és un gest que produeix molts beneficis. En somriure, el nostre cos allibera endorfines i serotonines, dues hormones que ens fan sentir més feliços, menys estressats i millorar el nostre estat d’ànim. Però… què passa si no ens agrada el nostre somriure? Per sort, podem confiar en professionals com Multident per fer-nos sentir orgullosos d’un bon somriure!

Implants, una fàcil solució per a tots els somriures

Un implant dental és la substitució d’una peça dental caiguda o extreta; una mena de fixació de titani dissenyada per poder ancorar una dent artificial.

L’implant actua com a suport de la nova dent artificial i pot conviure de manera sana i natural amb els teixits i la resta de peces dentals de la boca.

Segons alguns estudis, els implants dentals tenen múltiples beneficis. En primer lloc, podem mastegar millor i evitem que altres dents es moguin. Un dels beneficis que es pot considerar com un dels més importants, és la millora de l’aparença, i aquest punt ens ofereix un factor psicològic fonamental. Quan una persona se sent guapa i segura de si mateixa la vida t’aporta recompenses.

Si necessites un canvi en el teu somriure o vols millorar la teva boca, confia en l'equip de Multident Igualada. Treballen amb les últimes tecnologies en cura dental i ofereix múltiples serveis en odontologia com ara cirurgies, implantologia, periodòncia, estètica dental i ortodòncies.