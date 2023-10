Dia Internacional del Pa: l’aliment que mai falta a la taula

Avui, 16 d’octubre, commemorem el Dia Internacional del Pa amb l’objectiu de dedicar un dia a un dels aliments més tradicionals a tot el món, així com per donar a conèixer el seu valor nutricional i la seva importància en la nostra dieta diària. La iniciativa va sorgir de la Unió Internacional de Forners i Pastissers (UIBC).

L’origen del pa

El pa que avui coneixem es remunta a les més antigues cultures que han habitat la Terra. Des de temps antics, aquest exquisit aliment ha estat elaborat utilitzant el blat. Amb el pas dels anys i l’ús de nous invents, es va poder processar el blat per a la fabricació del pa en forns.

Els egipcis van ser els primers a descobrir com es produïa el llevat per donar un millor sabor al pa i van descobrir que la massa podia fermentar i obtenir millors resultats. Els grecs van introduir l’ús de la mel i nous en la seva elaboració i els romans van innovar noves tècniques a través d’enginyosos equips com a màquines de pastar. Durant l’imperi romà neix de manera oficial el primer col·legi de forners.

El pa, l’aliment que mai falta a la taula

