El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

29 de desembre de 2025

Deu notícies d’aquest 2025 claus per al futur de l’Anoia

Imatge: Pedro Sala via Gettyimages
El 2025 s’acaba, però durant els seus 12 mesos ens ha deixat notícies d’una rellevància especial per al futur de la nostra comarca en diferents àmbits, des de la transició energètica i l’impacte de les energies renovables a la planificació de noves infraestructures de transport que podrien millorar la connectivitat de l’Anoia amb el seu entorn, tot i que de moment només estan sobre el paper.

Transports presenta una futura línia d’AVE que podria passar per l’Anoia

El Govern sentencia l’Anoia com una de les comarques de Catalunya que més renovables assumirà

L’Anoia segueix guanyant població i frega els 130.000 habitants

El Campus d’Igualada acollirà estudis de Medicina i de Dret en els propers cursos

Mapa de l'Eix Transversal Ferroviari de Catalunya.

La Generalitat anuncia que rescata l’Eix Transversal Ferroviari, però no parla d’Igualada

Piera tindrà una comissaria compartida entre la Policia Local i els Mossos

Llum verda a convertir l’espai de l’Scorpia en un gran centre comercial i residencial

La Generalitat licita les obres del soterrament de l’estació de tren d’Igualada per 37 milions d’euros

El “nou” Hotel Ciutat d’Igualada tindrà tres estrelles, 20 habitacions i 46 d’aparthotel

B-224 Foto: Territori

El Govern aprova actuacions a la B-224, columna vertebral de l’Anoia Sud, de cara al 2028

