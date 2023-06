Detinguts sis membres d’un grup criminal que va cometre més de 60 robatoris amb força i violència arreu de Catalunya

Els Mossos d’Esquadra van detenir el dimarts passat sis homes, d’entre 26 i 50 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni, lesions, detenció il·legal, usurpació de funcions públiques, tinença d’armes, delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Entre tots els arrestats, sumen gairebé 90 antecedents. La policia va tenir coneixement durant el mes de febrer d’aquest any que s’havia produït un robatori amb força a un domicili de Sant Andreu de la Barca. Arran d’aquests fets, la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell va obrir una investigació i va aconseguir identificar els presumptes autors.

En el transcurs d’aquesta, els mossos van verificar que es tractava d’un grup organitzat amb una activitat delictiva molt elevada. Aquest entramat criminal estava especialitzat en robatoris de vehicles, falsificació de documents, i robatoris amb força i amb violència a domicilis i establiments. En total, va estar implicat en més d’una seixantena de fets delictius comesos arreu de Catalunya.

Un d’aquests, que va tenir lloc el mes d’abril, va ser el robatori amb violència a un domicili de Sant Andreu de la Barca, on els autors es van fer passar per policies i van fer servir uniformes i material policial. També van emmanillar a la víctima i la van agredir. El 30 de maig es van realitzar vuit entrades i escorcolls simultanis a immobles situats a Barcelona, Rubí, La Torre de Claramunt, La Pobla de Claramunt, Sant Quintí de Mediona i Igualada. Com a resultat, es van detenir sis persones.

Els agents van trobar durant el transcurs de les entrades una gran quantitat d’objectes sostrets provinents dels fets delictius investigats, així com substàncies estupefaents. El grup també tenia material per dur a terme els il·lícits penals, com armes de foc curtes reals i simulades, uniformes, emblemes i material policial, així com elements d’alta tecnologia utilitzats per sostreure vehicles.

Els detinguts van passar a disposició judicial el dijous passat. Dos d’ells van ingressar a presó i els altres quatre van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.