Detingut un home per tretze robatoris amb força a vehicles d’Igualada, mentre els propietaris eren al gimnàs

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 16 de setembre a Vilanova del Camí a un home de 35 anys per tretze robatoris amb força a l’interior de vehicles.
Aprofitava quan els propietaris eren al gimnàs
Segons ha explicat la policia catalana, l’autor dels fets feia servir un mateix modus operandi en tots els robatoris; entre dos quarts de sis de la tarda i les vuit del vespre aprofitava per robar els cotxes que estaven aparcats al carrer Gran Bretanya, a on a prop hi ha un gimnàs. Primer trencava el vidre del vehicle, i després hi sostreia bosses de mà. Algunes de les bosses van poder ser recuperades, ja que les llençava a la brossa quan n’havia extret les coses de valor; segons Mossos, la motivació del crim era robar diners.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra en veure aquest mateix patró va concloure que tots els fets requeien a la mateixa persona. La investigació continua oberta per esbrinar si l’autor dels fets ha participat en d’altres robatoris.
Onze antecedents penals i detingut altra vegada dilluns 22 de setembre
L’autor dels fets acumula onze antecedents penals, tots per delictes contra el patrimoni, i aquest dilluns 22 de setembre, només sis dies després de la detenció, va tornar a ser detingut altra vegada per robatoris en l’interior de vehicles, en aquesta ocasió a Les Comes. Entre demà dimecres i dijous passarà a disposició judicial.