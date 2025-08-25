Un detingut a Igualada mentre intentava vendre droga al carrer

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge, 24 d’agost, un home de 39 anys per un presumpte delicte contra la salut pública a Igualada.
Una patrulla de seguretat ciutadana passava pel carrer del Rec d’Igualada durant la nit quan va veure com un home interactuava amb un altre. En veure als agents, l’home va arrencar a córrer per pujar a un cotxe. Els agents es van apropar ràpidament i el van identificar i escorcollar. En l’escorcoll li van localitzar 15 embolcalls, preparats per a ser venuts, amb una substància compatible amb ser cocaïna, segons indiquen fonts de la policia catalana. Després de realitzar les comprovacions pertinents, l’home va ser detingut per un presumpte delicte contra la salut pública.