19 de setembre de 2025

Detingut un home de 62 anys a Igualada per tràfic de drogues

El detingut, amb antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial el passat 17 de setembre

El passat dimarts 16 de setembre a tres quarts de sis de la tarda aproximadament, un indicatiu de policia vestit de paisà va detenir a un home de 62 anys per un delicte contra la salut pública, després que aquest intercanvies un embolcall amb una dona, a canvi de 20 euros.

Els fets van succeir al barri de Fàtima, a l’altura del camp de futbol, quan els policies de paisà que patrullaven, van observar un home assegut en un banc i una dona que se li aproximava. Seguidament, van veure com la dona deixava un bitllet de vint euros sobre del banc, i l’home assegut l’intercanviava per un embolcall.

Ràpidament, els agents van interceptar aquestes dues persones i van comprovar que a l’interior de l’embolcall hi havia el que presumptament semblava cocaïna. En l’escorcoll, els agents van trobar que l’home portava 4 embolcalls més amb presumptament cocaïna, una peça marró presumptament haixix i tres bitllets més de 20 euros.

Davant d’això, els agents van detenir a l’home de 62 anys per un delicte contra la salut pública.

El detingut, amb antecedents per fets similars, va passar a disposició el passat  17 de setembre davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada. En el moment dels fets el camp de futbol estava ple de menors entrenant.

