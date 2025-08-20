Un article de
20 d'agost de 2025

Un detingut per diversos robatoris amb força en vehicles a Igualada

© Policia Local d'Igualada

La Policia Local d’Igualada i els Mossos d’Esquadra van detenir una persona per tres delictes de robatori amb força en vehicles comesos el passat dissabte, 16 d’agost, a Igualada.

La detenció es va produir arran de la investigació de diversos robatoris al pàrquing de la zona esportiva de l’Estadi Atlètic i l’Infinit. La policia igualadina i la catalana van organitzar un dispositiu de vigilància en el qual van detectar un individu sospitós. En començar a seguir-lo, els agents de la policia local van aconseguir interceptar-lo al carrer del Carrilet. A més dels tres delictes de robatori amb força als vehicles, també se li imputa resistència i desobediència a l’autoritat.

