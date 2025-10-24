Un article de
Detingut l’atracador de la Rambla d’Igualada per quatre robatoris en tres dies

És l'autor de l'atracament a la rambla que va sortir a la llum a principis de setmana

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Igualada van detenir el 22 d’octubre un home de 30 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb violència. És l’autor de l’atracament a la rambla que va sortir a la llum a principis de setmana.

Entre el dilluns i el dimecres es van produir quatre robatoris amb violència a la ciutat d’Igualada. En tots els fets l’autor exhibia una arma blanca o mostrava la intenció de treure’n una, i tot seguit demanava diners a les seves víctimes.

Tres fets es van produir el mateix dilluns, el primer va ser a la via pública quan l’autor es va acostar a la víctima i li va sostreure els diners que portava a la butxaca. El segon fet va tenir lloc pels volts de les cinc de la tarda a l’interior d’un establiment, el lladre va amenaçar la treballadora fent-li creure que portava una arma a la jaqueta i va sostreure els diners de la caixa. I el tercer fet va ser a les onze de la nit quan la víctima passejava els gossos per la via pública, l’autor se li va acostar, el va intimidar amb un ganivet i li va demanar diners.

El quart i últim robatori es va produir dimecres pels volts de les dues del migdia en un supermercat. En aquest cas l’autor també va fer creure a la víctima que portava una arma amagada a la roba. La va amenaçar i li va demanar els diners de la caixa.

Els mossos van determinar que tots els fets estaven comesos per la mateixa persona i després de diverses gestions d’investigació van poder identificar el presumpte autor dels fets. El mateix dimecres, 22 d’octubre, els Mossos i la Policia Local d’Igualada el van localitzar i detenir a Igualada.

El detingut passarà les pròximes hores a disposició judicial.

