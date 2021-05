Detingut a Igualada el presumpte autor d’una agressió feixista a València

La Policia Nacional espanyola va detenir aquest dilluns a Igualada a un jove de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte d’odi i lesions lleus, després de què, suposadament, participés en una agressió a un altre home el passat 1 de maig a València. L’agredit va resultar lesionat amb cops i puntades. Amb aquesta són tres les detencions relacionades amb la mateixa agressió. El passat divendres, la Policia Nacional va informar de la detenció de dues persones per l’agressió a un jove el passat dissabte 1 de maig prop de la seu d’España 2000 de València, poc després de la marxa pel Primer de Maig que havia fet la formació d’extrema dreta.

Els fets van succeir el mateix dia que la formació ultradretana España 2000 va marxar pel centre de València, amb simbologia nazi i reivindicant un Primer de Maig “obrer i espanyol”. Col·lectius antifeixistes van convocar una concentració per a actuar de “tallafoc” contra l’extrema dreta, molt prop d’on acabava la marxa d’España 2000. A pesar de la tensió, la policia va impedir que els dos grups s’enfrontaren i que hi haguera incidents.

Segons informa A Punt, l’arrestat aquest dilluns és resident a Igualada i no té antecedents policials, segons ha detallat la Policia Nacional espanyola. S’hauria traslladat a la capital del Túria per a participar en la citada manifestació i les investigacions continuen per al total esclariment dels fets i no es descarten noves detencions.