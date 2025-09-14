Un article de
14 de setembre de 2025

Detinguda una dona de 26 anys en una baralla a Cal Font, que acaba amb un home ferit

© Sergio Pérez /La Veu de l'Anoia

Divendres 12 de setembre a dos quarts de dotze de la nit, es va produir una baralla a Cal Font amb diverses persones implicades, que va acabar amb una detenció i un ferit.

Fons dels Mossos d’Esquadra han confirmat a La Veu que divendres nit reben una trucada alertant d’una baralla a la plaça de Cal Font d’Igualada, i un cop arriben al lloc dels fets i intenten dissoldre el conflicte, es troben amb una dona de vint-i-sis anys, que mostra una actitud molt violenta i es nega a identificar-se. Arran d’això i de les mostres d’agressivitat, se la deté com a presumpta autora d’un delicte d’atemptat i desobediència greu. A més, un home dels implicats en la baralla acaba ferit.

La detinguda va quedar en llibertat dissabte 13 de setembre amb la condició que ha de presentar-se a les autoritats sempre que se li requereixi.

