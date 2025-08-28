Un article de
Detenen a Igualada un home buscat per la justícia per falsificació de documents públics

© Policia Local d'Igualada

La Policia Local d’Igualada va detenir dimarts un home de 40 anys buscat per un jutjat de Barcelona per un delicte de falsificació de documents públics. L’home va ser detingut després d’haver estat aturat per agents policials de matinada dins de la ciutat. Va ser posat a disposició dels Mossos per tal de ser traslladat davant del jutjat.

