Dessota edita un calendari de la imatgeria festiva d’Igualada

L’Associació Cultural Dessota ha impulsat l’edició d’un calendari del 2024 amb fotografies de la imatgeria festiva sense foc de la ciutat, que participa durant l’any en activitats culturals i a les cercaviles de la Festa Major.

Així doncs, cada pàgina de mes de l’any hi trobarem un element diferent de la imatgeria de la ciutat. Hi veurem figures patrimonials de l’Ajuntament d’Igualada com els nanos; els capgrossos Rufus, la Petra, el Martingales i el Mosca; els Petits Gegants d’Igualada; els Gegants de la ciutat; els gegantons Pia i Tomeu; el Tonet blanquer; la Conxita teixidora i l’Àliga, però també són presents al calendari els gegants d’altres entitats de la ciutat, com ara els de la Colla Gegantera del Bisbalet, els de la Font-Vella, els del Barri de Xauxa i també els del Poble Sec.

A més d’incloure imatges espectaculars del patrimoni festiu d’Igualada, que fa que sigui un calendari molt adient per regalar a persones de totes les edats, també té assenyalats els actes i esdeveniments més rellevants que tenen lloc a Igualada durant l’any, sobretot les dates de la celebració on són protagonistes. Així doncs, és també una bonica agenda festiva per a tota la família.

La regidora de cultura, Carme Riera, ha felicitat a l’associació per la iniciativa que a més de ser solidària, és un homenatge a tota la imatgeria festiva d’Igualada i a tots els que fan possible que la puguem gaudir. La regidora ha apuntat que el calendari potser un molt bon regal per aquestes festes de Nadal.

El preu del calendari és de 15 €, dels quals una part anirà destinada a la Marató i també a les entitats que han col·laborat en l’edició, per ajudar entre tots a tirar endavant els projectes de cultura popular i tradicional.

Es pot adquirir a diferents punts de venda de la ciutat, com a la botiga The Crafters Shop de la plaça de la Creu, en espais on tinguin lloc actes rellevants de la Marató i a l’estand del barri de la Font-Vella de la fira de Nadal ubicat a la plaça de Pius XII. S’anirà informant per les xarxes socials de la incorporació de nous punts de venda.

Des de l’entitat es vol agrair a tota la gent que ha fet possible aquest calendari 2024 que, ben segur lluirà en moltes llars igualadines que estimen la Cultura Popular i que per l’entitat Dessota és la millor manera de desitjar bones festes nadalenques a tota la ciutadania.

