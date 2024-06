Aquest diumenge al matí (avís 11:11h) s’ha produït un despreniment de l’arrebossat a la façana d’una casa del carrer del Retir, a la ciutat d’Igualada, caient a la via pública. Segons fonts dels bombers, no hi hauria afectacions personals.

Una placa de l’arrebossat, entre la segona i la tercera planta, ha caigut a la via pública. Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat amb l’auto-escala per assegurar la resta de l’arrebossat i evitar que caigui a la via pública.