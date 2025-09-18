Un article de
18 de setembre de 2025

Desenes de cotxes afectats per un error a una gasolina de Piera o el concert de Figa Flawas, al repàs

Com cada dijous, us portem un recull de les notícies més llegies a veuanoia.cat al llarg de la setmana. Hi trobareu notícies d’esport, successos, curiositats i més de l’Anoia.

Un error en la càrrega dels combustibles del Bonpreu de Piera deixa desenes de cotxes afectats

Detinguda una dona de 26 anys en una baralla a Cal Font, que acaba amb un home ferit

Els jutjats d’Igualada, inclosos en una intensa reforma de gran abast

Igualada acollirà l’octubre una Festa Universitària amb un concert de Figa Flawas

Dos restaurants de l’Anoia participen de la campanya “Aprofitem els aliments” 

Obertes les inscripcions per la caminada “Montigual”, una ruta per conèixer l’Anoia

Aquestes han estat les notícies més llegides a www.veuanoia.cat la setmana de l’11 al 18 de setembre.

