Descobreix Igualada: L’històric Passatge de “El Forn”

Al costat del també antiquíssim passatge d’en Galí (primer, amb el nom de Garí), el passatge de El Forn es manté en tant que aquelles retallades vies que, en els seus orígens, anaven de la històrica Plaça Nova o la del Blat cap a les respectives sortides de la muralla, en obrir-se -amb portals d’arc de mig punt i pilona circular, de pedra, inclosa- cap al vell Carrer Nou de Dalt, avui Carrer Nou. L’existència d’aquests dos passatges -amb unes magnífiques empremtes d’un vell urbanisme medieval- data dels dies de la construcció de les segones muralles; però no va ser fins al segle XV que van esdevenir veritables punts de transit, amb habitatges, tallers i unes modestes botigues.

Més enllà, doncs, de merèixer un capítol especial per l’interès i la importància dels diferents tallers i botigues que ha anat albergant durant segles i anys, aquest passatge, diferentment del d’en Galí, té com a tret distintiu la seva disposició pròpia d’un passatge, és a dir, una silueta lineal que respon a la voluntat municipal de servir de travessia de pas entre dues àrees o localitzacions, l’actual Plaça de l’Ajuntament i el Carrer Nou (antic Carrer Nou de Dalt); bo i acomodant-se a aquell vell traçat urbà i disposició de l’antiga vila igualadina emmurallada.

I, sense entrar en cap història en especial, una mirada atenta al Passatge de El Forn et descobreix una tipologia d’edificis i establiments a peu de carrer que, d’un temps no massa llunyà han passat a formar part de la memòria de la ciutadania igualadina i de forans. En aquest sentit és inexcusable de fer a esment a negocis familiars que llargament van donar vida a una intensa activitat comercial partint de l’activitat primerenca que li va concedir aquesta denominació. La peculiaritat del seu nom, en ser-li imposada la denominació de “Forn”, és en memòria d’aquell popular primer forn -el Forn de dalt- construït a la vila a principis de l’Edat Moderna.

Posteriorment, la importància d’aquesta via va anar en augment tan bon punt com s’hi anaven instal·lant negocis familiars com per exemple: l’antiga botiga i perfumeria de “La Innovación”; el taller d’encanyissats i cistelleria del senyor Magí Robert; el comerç de teixits d’Àngela Serra, la merceria de “Cal Mitjaire”, la Pesca salada de “Cal Gat Vist”, la botiga de productes i objectes de segona mà del “Carretilles”; el popularíssim Bar “El Tubo” de la família Marcet; la cotilleria Inda; el comerç de llegums de la família Llorach, la rellotgeria d’en Montells, entre d’altres; establiments alguns dels quals han sobreviscut fins fa ben poc, essent substituïts per un perfil de locals més propers al món del lleure i de la restauració, com és el cas del Restaurant “Vinnari”.