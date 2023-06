Desarticulen una organització criminal dedicada a facilitar parelles de fet de conveniència i empadronaments ficticis

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que operava a Martorell, Olesa de Montserrat i Igualada, i facilitava a ciutadans estrangers en situació irregular, parelles de fet de conveniència i empadronaments a canvi d’importants sumes de diners. El grup buscava persones de nacionalitat espanyola disposades a fer-se parella de fet amb estrangers, cercava propietaris d’immobles que volguessin empadronar-los i ajudava els nouvinguts a tramitar la Targeta de Residència d’Estranger. Els col·laboradors rebien una remuneració econòmica i les persones de fora de l’Estat que contractaven el servei havien de pagar entre 6.000 i 10.000 euros. La policia també ha detingut 63 ciutadans més vinculats amb el cas.

La investigació va iniciar-se el mes d’octubre del 2021 i la policia va detectar que l’activitat il·lícita es duia a terme en tres fases. En primer lloc, el grup buscava ciutadans nacionals espanyols que estiguessin disposats a fer-se parella de fet d’estrangers a canvi d’una remuneració d’entre 400 euros i 1000 euros.

En una segona fase buscaven propietaris o llogaters d’immobles que volguessin empadronar als seus domicilis la parella i demostrar la convivència. En aquest cas també es remunerava la persona que ho permetia pagant-li entre 200 euros i 500 euros.

Un cop tenien tot organitzat, els membres de l’organització recollien l’estranger de l’aeroport i l’acompanyaven a fer tots els tràmits necessaris per aconseguir la seva regularització, com aconseguir empadronar-se, constituir-se com a parella de fet davant notari i el lliurament de la documentació a un gestor especialista en estrangeria. Per això, els ciutadans estrangers arribaven a pagar a l’organització entre 6. 000 euros i 10.000 euros.

Amb tot això, els nouvinguts aconseguien regularitzar la seva situació a l’Estat, ja que obtenien la Targeta de Residència d’Estranger (TIE).

70 detinguts i 95 actes notarials fictícies

Després d’una investigació conjunta entre la Policia Nacional i la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, durant els dies 16 i 17 de març del 2022, es van detenir set persones, entre elles, els principals responsables de la trama criminal. La policia va determinar que aquestes persones no residien habitualment a l’Estat, sinó que tenien fixada la seva residència a Bèlgica, viatjant al país exclusivament per fer els tràmits necessaris per regularitzar-los. El jutjat d’instrucció número dos de Martorell es va fer càrrec de la causa.

El grup de recerca de Policia Nacional va investigar més de 120 actes notarials de constitucions de parelles estables i en va descobrir 95 de fictícies. Amb aquesta informació, els agents van poder detenir 63 persones més implicades en la comissió de delictes de falsedat documental, afavoriment de la immigració il·legal i pertinença a organització criminal. Alhora, es van investigar 45 domicilis ubicats en una vintena de localitats diferents de les províncies de Barcelona i Girona i es van tramitar 32 atestats policials remesos a diferents jutjats responsables de la instrucció.

Tot plegat va permetre intervenir quinze Targetes de Residència d’Estranger (TIE) obtingudes de forma fraudulenta. A banda, la policia va sol·licitar a la subdelegació de govern espanyol les extincions de tots els permisos de residència que havien estat concedits d’aquesta forma i la denegació dels que estaven sol·licitats i dels que estaven pendents encara de resolució.

A més dels arrestats, els agents també investiguen dues persones més per falsedat documental i per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. La Policia Nacional farà els tràmits corresponents tràmits per obrir expedients sancionadors per la via administrativa en el marc de la Llei 4/2000 de Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya a aquelles persones que hagin incorregut en infracció a matèria d’estrangeria.