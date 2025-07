Desarticulada una xarxa de tràfic de marihuana a Catalunya i Aragó, amb presència a l’Anoia

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir 15 persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric, perpetrats a Catalunya i l’Aragó, amb presència a la comarca de l’Anoia.

La investigació per part dels mossos d’esquadra va començar al gener de 2025 a partir de la informació que van rebre els agents sobre una presumpta plantació indoor a la localitat de Gualba (Vallès Oriental). Les gestions inicials van permetre identificar un grup de persones i adreces, que va acabar amb una primera entrada i registre en una plantació de Torroelles de Foix (Alt Penedès). Els investigadors van relacionar els investigats amb noves adreces de la zona de Tarragona, direccions que van resultar coincidents amb una investigació a càrrec de la UOPJ d’Osca de la Guàrdia Civil, que havia detectat un habitatge que s’utilitzava per al cultiu intensiu de cànnabis a l’interior, situat a la comarca del Somontano. A través d’aquest, es van poder determinar una sèrie de persones, vehicles i empreses opaques que s’empraven per al lloguer d’habitatges i naus que posteriorment s’utilitzaven per al cultiu intensiu de marihuana.

Els agents, durant el transcurs de les investigacions, van anar conformant l’estructura de la xarxa criminal, podent determinar que els seus líders residien a la demarcació de Barcelona i que els vehicles que utilitzaven es trobaven amagats en els mateixos llocs, per evitar ser detectats per les forces policials. La progressió dels indicis va comportar que, en el marc de coordinació a través del CITCO (Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat) s’acordés un equip conjunt d’investigació, ampliant tot el complex entramat de l’organització criminal.

Una entrada i registre a Cabrera d’Anoia

Finalment, el passat dia 17 de juny, l’equip conjunt d’investigació amb el suport de diferents unitats d’intervenció d’ambdós cossos policials, va realitzar les entrades a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Osca, on van ser detingudes 15 persones, entre les quals els líders de l’organització criminal, com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric. Una de les entrades i registres es va efectuar a Cabrera d’Anoia.

En els registres es van intervenir més de 4.500 plantes de cànnabis en alt estat de creixement i floració, 1 kg d’haixix, 26 kg de pol·len d’haixix, 17.000 € en efectiu i una arma curta simulada.

Per part dels investigadors, es considera que l’explotació d’aquesta operació ha suposat el desmantellament total d’una organització criminal dedicada al cultiu intensiu de cànnabis, que tenia estructura i capacitat per distribuir substància estupefaent per un valor aproximat de 4 milions d’euros a l’any, a més d’una defraudació del fluid elèctric per un valor de gairebé 500.000 €.

Quatre dels detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat van instruir les corresponents diligències que van ser entregades juntament amb quatre dels detinguts al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Barbastre. Les detencions dels onze restants van quedar sense efecte, amb l’obligació de personar-se davant l’autoritat judicial quan se’ls requereixi.