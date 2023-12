Desallotjament d’un habitatge ocupat a Igualada al xamfrà Rambla-Òdena

Publicitat

Aquest dilluns al matí s’ha dut a terme la desocupació de l’edifici ubicat a la cantonada entre la Rambla i el carrer d’Òdena. L’acció, realitzada sota autorització judicial, s’ha dut a terme mitjançant una operació policial conjunta entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra acompanyats de la secretària de l’Ajuntament de la ciutat per donar-ne fe, així com diversos tècnics de serveis socials. La desocupació s’ha pogut dur a terme de forma pacífica i sense incidents. Un cop finalitzada s’ha pogut retornar la possessió a la seva propietat.

L’acció s’ha pogut realitzar després de diversos mesos de pressió policial que ha actuat davant actes incívics dels ocupants que causaven als veïns. El contacte entre els cossos de seguretat i el Jutjat ha estat constant ja que s’ha informat de cada actuació que s’ha dut a terme arran d’aquesta situació. També s’ha realitzat un informe de la arquitecta municipal per corroborar les males condicions amb què es trobava l’interior de la vivenda, que era perillosa per les pròpies persones que hi vivien i que afectaven, també, la via pública.

