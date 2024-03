Desafia i digues adeu a la cel·lulitis amb el mètode exclusiu ‘Body Svelte’ de Sílvia Giralt

El Centre d’estètica Sílvia Giralt et el mètode més avançat i efectiu per esculpir, tonificar i revitalitzar el cos.

L’arribada del bon temps es presenta com el moment ideal per renovar-nos i tractar aquelles zones del nostre cos que més ens preocupen. Entre les principals preocupacions estètiques, sens dubte, destaca la cel·lulitis i és que, d’una manera o una altra, la majoria de les dones la pateixen. Per tractar-la i revitalitzar la silueta de manera integral, el Centre d’Estètica Sílvia Giralt, a l’avantguarda de la bellesa i el benestar, brinda el seu exclusiu mètode Body Svelte, guanyador del guardó ‘Millor tractament estètic en cabina’ de la 9a edició dels Premis Vida Estètica.

Es tracta d’una experiència transformadora que sincronitza el cos i la ment. A través d’un enfocament global cerca detoxificar, eliminant toxines, reduint la retenció de líquids, la inflor abdominal i, per descomptat, la cel·lulitis.

Tot sobre la cel·lulitis

“Se sol pensar que la cel·lulitis està relacionada amb el pes o la falta d’exercici, però no sempre és així. Encara que uns bons hàbits en l’alimentació i l’activitat física poden disminuir la seva aparició, la veritat és que altres factors contribueixen en gran manera al seu desenvolupament” indica Sílvia Giralt del Centre d’Estètica Sílvia Giralt.

Entre els diferents motius que poden afavorir la seva aparició que van més enllà dels bons hàbits en l’estil de vida, destaquen processos interns de l’organisme com la glicació. Tal com anuncia Giralt, “es tracta d’un procés intern pel qual els sucres s’adhereixen a les fibres de col·lagen, la qual cosa provoca la seva deterioració: perden força, es desorganitzen i arriben a desestructurar-se”.

Així mateix, un altre dels factors més importants és el cas de la genètica. L’esteticista Sílvia Giralt indica “la genètica pot determinar com es distribueix el greix en el cos, a més, també pot influir en l’eficiència del sistema limfàtic i circulatori, dos elements crucials en el cas de la cel·lulitis”.

D’altra banda, el sexe i l’edat, també tenen una gran influència sobre com i on apareix la cel·lulitis. “Això es deu al fet que existeix una disposició diferent dels septes fibrosos entre el sexe femení i masculí. Les dones tendeixen a acumular més greix en unes certes zones a causa del seu sistema hormonal i a la seva xarxa de teixit conjuntiu més fràgil”, determina l’experta.

‘Body Svelte’: una experiència transformadora

El tractament ‘Body Svelte’ del Centre d’estètica Sílvia Giralt és una combinació de tècniques manuals i la biocosmètica exclusiva de Sílvia Giralt. Protagonitzat per una sèrie de procediments exclusius com el massatge stretching reductor i fermesa, realitzat amb tovalloles i un oli corporal anticel·lulític refermant, promet allisar la pell i reduir la cel·lulitis. A més, es combina amb uns guants activadors que són capaços d’intensificar aquest efecte, drenant i eliminant toxines per reduir el greix localitzat i la cel·lulitis. Es combina amb la línia de biocosmètica de Sílvia Giralt, una simbiosi de ciència i naturalesa, que actua proporcionant a la pell els nutrients essencials. Aquesta gamma es basa en actius d’origen natural que respecten el medi ambient i la nostra pell, formulats per a una absorció òptima i beneficis palpables.

Tot això li ha valgut el guardó ‘Millor tractament estètic en cabina’ de la 9a edició dels Premis Vida Estètica, l’epicentre de la innovació i l’excel·lència en l’àmbit professional de l’estètica, la medicina estètica i l’spa.

Pas a pas de Body Svelte

L’Exfoliant Netejador, aplicat amb el guant activador per intensificar els efectes, és el primer pas d’aquest ritual. A través d’una combinació exquisida de sucre, sal i olis essencials que preparen la pell per als tractaments posteriors. “L’exfoliació és clau per estimular la circulació i promoure una pell uniforme, ajudant des del primer moment a tractar la cel·lulitis”, insisteix Giralt. Aquest producte prepara la pell per absorbir de manera més efectiva els productes que segueixen. Aplicació de l’Oli Corporal Anticel·lulític a través d’un massatge drenant. Aquest oli sec anticel·lulític, refermant i reductor aporta lluminositat, millora la circulació sanguínia, evita la flacciditat i corregeix la textura de la pell gràcies a la combinació d’olis essencials i principis actius com l’extracte de cafè, l’oli de romaní, l’extracte d’algues, l’oli de canyella, l’oli de gingebre, aranja i l’extracte de magrana. “Té propietats astringents i diürètiques que milloren el drenatge limfàtic i la circulació sanguínia eliminant així la cel·lulitis i la retenció de líquids”, al qual afegeix “també és un gran estimulador de la formació natural de col·lagen que fa el nostre cos, ideal per reafirmar els teixits de les capes més profundes de la pell”. El tractament continua amb un Sèrum Corporal Reparador en Oli i una sessió de stretching amb tovalloles. És un tractament reparador, nutritiu i revitalizant amb una increïble acció antioxidant que hidrata i millora l’elasticitat. Es tracta d’una mescla rica en vitamines que alenteix eficaçment el procés d’envelliment de la pell i el cuir cabellut. Aquest sèrum està formulat a base d’oli de llavor de baobab que hidrata i estimula la producció de col·lagen i elastina per aportar llisor i fermesa al rostre; també compta amb àcids grassos com omega-3 i omega-6 que proporcionen flexibilitat i protecció a la dermis; macadàmia, amb un alt contingut en àcid oleic que ajuda a conservar els antioxidants i vitamines naturals i vitamina E provinent de la jojoba, ideal per combatre toxines que agredeixen a la pell. Per a acabar, la Crema Hidratant Corporal, amb la seva fórmula rica en àloe vera i olis de sèsam, jojoba, alvocat i oliva, promet una pell hidratada i rejovenida. “Una correcta hidratació de la dermis és necessària per preservar i mantenir la joventut de la pell. Aquesta llet corporal permet una nutrició completa i duradora, evitant la pell encartonada i deixant un efecte sedós i lluminós”, completa l’esteticista i fundadora.