“Des de sempre hem apostat per l’eficiència, l’ecologia i el confort com a valors d’empresa”

Soc Josep Peralba, membre de la família. El meu pare Florián va fundar, el 1975 a Berga, l’empresa Comercial Peralba. Soc enginyer i actualment, a més de ser part de la direcció de l’empresa, soc el Director del Departament Tècnic.

Qui sou Comercial Peralba?

Som una empresa familiar on treballem tres generacions. Comercial Peralba la va fundar al 1975 el meu pare Florián Peralba Gallego, que va obrir un magatzem de distribució de Roca Calefacció a la nostra localitat, Berga.

L’activitat es va diversificar amb l’ampliació de la cartera de productes i l’empresa va créixer ràpidament fins a convertir-se en l’actual Comercial Peralba SA l’any 1988.

Quant temps fa que esteu establerts a Igualada?

Ja fa més de 30 anys que estem a Igualada. Vam anar ampliant les zones d’expansió i vam anar obrint delegacions al territori de Catalunya i Andorra fins a dia d’avui que tenim 10 punts de venda. I Igualada va ser la primera delegació que vam obrir fora de Berga: vam obrir al 1991 la delegació i al 1999, ens vam traslladar a la nau actual.

Quins productes troben els instal·ladors a la vostra empresa?

Actualment, treballem amb cinc branques de negoci principals per donar servei als nostres clients: climatització, electricitat, aigua, bany i electrodomèstics. Disposem de 5.000 m2 de magatzem logístic amb material de les millors marques. En total, més de 25.000 productes en estoc cosa que garanteix un servei ràpid i eficient.

Quines són les marques més destacades amb què treballeu?

Treballem sempre amb marques referents del sector, fet que garanteix la qualitat i servei dels productes que distribuïm. Disposem d’un ventall de marques amplíssim! Baxi, Roth, Grundfos, Concept, Multitubo, Grohe, Hitachi… A la nostra pàgina web, podeu veure el llistat de marques que comercialitzem.

Oferiu assessorament tècnic propi als vostres clients?

Si, i és un dels valors identitaris de la nostra empresa des dels seus orígens. Disposem d’un equip de nou enginyers i realitzem projectes diversos amb les últimes tecnologies en estalvi energètic, respecte per al medi ambient i confort màxim per als usuaris.

Donem suport als nostres clients i assessorem les obres de principi a final. Se’ns dubte, és un valor afegit també perls instal·ladors ja que posem a la seva disposició un equip d’enginyers per acompanyar-los en els seus projectes.

També oferiu servei de formació?

Estem en un sector on constantment hi ha novetats. I és imprescindible la formació continuada per poder oferir les darreres novetats. I aquestes formacions són bàsiques tant per al nostre personal, com per als nostres clients. De forma habitual, els oferim jornades tècniques, demostracions… Prova de la importància que li donem és que disposem de sales de formació a diferents delegacions.

Els vostres clients són professionals del ram o també ateneu clients particulars?

Per la tipologia de productes que oferim, els nostres clients majoritaris són els professionals.

Teniu servei de repartiment propi de material?

Disposem d’una flota de transport propi, fet que ens permet distribuir el material demanat pels nostres clients amb 24-48 hores.

Des que, fa un any, va començar la pandèmia de covid-19 heu notat un augment de demanda de material de tractament d’aire? I d’algun altre tipus de material?

Arran de la pandèmia han canviat els hàbits i pautes de consum de tots. Destaca la preferència creixent pel producte de proximitat, la compra de productes saludables de forma conscient (aquí inclouríem tot el material de tractament d’aires), una aposta per la incorporació de la digitalització així com la inversió en la millora dels habitatges tenint en compte l’estalvi energètic i l’ecologia.

És molt difícil predir quins canvis quedaran arrelats i continuaran en un futur i quins hàbits nous, adquirits com a resposta a la crisi, desapareixeran. Però el cert és que a nivell d’empresa, ja fa molt anys que compartim molts d’aquest valors, apostant per l’ecologia, l’eficiència i el confort.