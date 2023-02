Derrota del Monbus CB Igualada tot i l’esforç de l’equip

MONBUS CB IGUALADA 70

CB NAVAS VISCOLA 78

El passat dissabte 18 de febrer es va disputar a Les Comes el partit corresponent a la jornada número 18 de la Lliga EBA, on el Monbus CB Igualada es va enfrontar al Navàs, un equip que ja havia derrotat al CBI en les primeres jornades de la competició. El equip Igualadí arrossegava baixes importants, però els igualadins sabien que tenien oportunitats de sortir de la zona de descens.

Els primers instants del partit van ser favorables al Navàs, però ràpidament els locals van respondre igualant el marcador. Tot i les dificultats de l’equip Igualadí per defensar la transició del rival, el bon joc ofensiu mantenia l’equip igualat en el marcador. A mesura que avançaven els minuts, el joc seguia molt igualat, deixant el marcador 17-16.

El segon període va iniciar amb l’equip visitant anotant un parell de cistelles dins de la zona. No obstant, els igualadins van mostrar la seva superioritat anotant a partir de les cistelles generades des del post baix. Poc a poc, els locals van aconseguir una petita avantatge acabant la primera part 35-31.

La segona meitat va començar amb l’equip visitant demostrant per què va ser un dels millors equips durant la primera volta. El Navàs aconseguia anotar reiteradament en la pintura del C.B.Igualada tot i els esforços defensius per evitar-ho. Els minuts anaven passant i els visitants semblava que començaven a marcar el ritme del partit, quan una lesió per part dels igualadins va acabar de decantar la dinàmica del partit.

Un cop iniciat l’últim quart, tot i els esforços dels igualadins per tornar a capgirar el marcador, els visitants aconseguien mantenir la distància. Poc a poc, als locals se’ls acaven les idees i, en un últim intent per remuntar el partit, es van disposar en zona. Finalment, tot i els esforços, no van aconseguir culminar la remuntada, deixant un marcador final de 70-78.

Van jugar: M.Benito (4) ,C.Fons (21) ,A.Baltà (0) ,E.Burgès(5), E.Tejero (21) -cinc inicial- P.Mulió (10),M.Bernadí (9) ,S.Farrés (0), A.Dagà (3), A.Germà (0) . Lesionats: S.Quintana (0),L.Sala (0) Parcials: 17-16, 18-15 (35-31), 17-30 (52-61), 18-17 (70-78)