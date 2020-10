Derrota de l’Igualada Femení HCP en un partit espectacular

Gran partit el que es va poder veure aquest diumenge a Les Comes entre l’Igualada Femení HCP i el CP Voltregà, en el que suposava el retorn a la pista igualadina de Teresa Bernadas, portera del planter del club anoienc i de la selecció espanyola, ara a les files de l’equip osonenc.

S’avançaven les de Sant Hipòlit en el minut sis gràcies a l’oportunisme de Berta Tarrida en aprofitar un refús de la portera igualadina Mònica Ferrer. Empatava el partit Pati Miret en una bona combinació atacant. Al minut deu, una acció de murri de ‘Piojo’ Ramon posava el segon del Voltregà al marcador. Al minut vint-i-dos, Laura Barcons anotava el tercer en un xut des de mitja pista que sorprenia a la portera igualadina. Un minut després, Berta Tarrida marcava el quart en una acció personal. Però a dos minuts del descans, escurçava distàncies Pati Miret en una acció afortunada.

▶ “Ei, @jmartitort, què has fet aquest diumenge?” “Res, cantar TRETZE gols en un partidàs de l’#OKLligaF” 💥 Un diumenge d’#OKEnJoc🏑 NO és un diumenge qualsevol. ⚡ El @cpvoltrega s’ha imposat en un duel vibrant davant un coratjós @IgualadaFHCP 👇 pic.twitter.com/mK4O8AajlJ — Esports en Xarxa (@esportsenxarxa) October 11, 2020

A la segona part, les anoienques milloraven i assetjaven amb força la porteria de Teresa Bernadas. Però en una contra del Voltregà, Aina Arxé posava el 2-5 al marcador, al minut sis, per desesperació de l’afició local que veia com l’equip tenia opcions però no les materialitzava. Les igualadines tiraven d’orgull i Mar Franci escurçava distàncies al marcador, un minut després, amb un xut a la mitja volta que col·locava la bola per tot l’escaire. Però el partit es tornava a torçar quan l’àrbitre mostrava la targeta blava a la portera igualadina, Cristina Riba, que havia entrat a la mitja part, en enganxar amb l’estic al patí, a una jugadora visitant, fent-la caure. Mònica Ferrer tenia el repte d’aturar la falta directa que Judit Burgaya acabaria marcant i posava el marcador 3-6 a deu minuts del final del partit. Però només sacar, Pati Miret tornava a marcar per posar el quart gol de l’Igualada al marcador. Les igualadines s’ho creien i tornava a marcar Mar Franci per deixar l’avantatge del Voltregà a un gol (5-6). Dos gols en tres minuts.

A deu minuts del final, l’àrbitre mostrava targeta blava a la jugadora visitant, Laura Barcons, i les igualadines tenien l’opció d’empatar el partit. Però Carla Claramunt no podia superar a Teresa Bernadas i es mantenia el resultat, fins tres minuts després, on el Voltregà marcava el setè en un error defensiu que suposava el tercer gol de la Berta Tarrida. A quatre minuts del final, les osonenques arribaven a la desena falta, i Pati Miret marcava el seu quart gol per deixar el marcador amb l’avantatge mínim per al Voltregà que, amb problemes, va aguantar la bola fins al final del partit, emportant-se tres punts espectaculars.

Després d’aquest partit, Pati Miret tornava a encapçalar la llista de màximes golejadores de l’OkLiga femenina, amb set gols, compartint honors amb Aina Florenza, del HC Palau Plegamans. Les igualadines continuen oferint un bon joc i els punts no tardaran en arribar.