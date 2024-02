Derrota de les blaves que els podria fer perillar la permanència a la lliga

Publicitat

Un inici de partit molt bo per a les Igualadines, amb un plantejament molt seriós tant a davant com a darrere, permetia a les igualadines col·locar-se a 7 punts per davant en el marcador, fruit de la bona feina defensiva.

En un segon quart molt diferent, les barcelonines varen reaccionar, i guiades per la seva base, Clàudia Hernández, varen començar a anotar i a estar còmodes a davant. Mentrestant un Igualada menys fluït que les locals, estava desencertat i va veure com el Joventut van eixugar la diferencia. A la mitja part de 26-25.

En un tercer quart semblant al primer, les de Raül Caballero van solidificar la defensa, i van ser capaces de imposar el seu ritme de joc. Això va dur a un augment en l’encert, i forçant errors a les locals, les igualadines acabaven el quart amb 5 punts d’avantatge.

L’inici de l’últim quart, va estar marcat per l’encert de les locals i el desencert de les Igualadines. Això, sumat a la diferència en els tirs lliures, va decantar la balança per a les locals, que s’enduien una victòria essencial per a ambdós equips.

Després del partit, i a falta d’algun partit de la jornada, l’Events CB Igualada es situa en desena plaça i s’obliga a treure una victòria imminentment per evitar entrar en places de descens. En la següent jornada, les blaves rebran al SESE el dissabte 24 a les 17:30, en un partit transcendental on Les Comes hauran d’estar a l’altura!

