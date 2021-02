Derrota de les blaves a les Illes Balears contra el líder

BALEARS FC 4

CF IGUALADA 1

Les blaves, després d’una ratxa de bons resultats i sensacions, visitaven el camp del líder de la categoria, el que significava tancar la primera volta del campionat. Un estadi molt complicat on ningú hi havia guanyat fins aquell moment.

En un enfrontament d’alta intensitat, les igualadines no van entrar al duel de la millor manera i es van veure superades en tot moment pel conjunt mallorquí. Així va ser com, durant els primers quaranta-cinc minuts, l’Igualada va resistir com va poder, però la gran efectivitat de les locals va fer que s’arribés al descans amb un contundent tres a zero.

A la segona meitat, el panorama va ser molt diferent i l’equip de Cubí va disposar de diverses ocasions per reduir distàncies. No va poder ser i el Balears va tornar a colpejar amb el quart gol.

Ja a les acaballes del duel, Marina feia el gol de l’honor. Un resultat ampli, que demostra que les blaves han d’estar al 100% durant els noranta minuts, que els equips capdavanters penalitzen molt les errades.

La setmana vinent, l’equip visita terres gironines per jugar davant el Girona FC.