Derrota contra el Vendrell amb poca eficàcia en la pilota aturada

El Vendrell de 4 accions a pilota aturada en va marcar 2. L’Igualada, de 5 només 1. Aquesta va ser la clau. Aquí es va escapar un partit que era molt important pels arlequinats que ara veuen com se’ls complica encara una mica més la classificació. Ara els de Francesc Linares hauran d’intentar sumar els primers punts de la segona volta diumenge a la complicada pista de l’Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. I sense Tety Vives que no podrà jugar per acumulació de targetes.

La demostració de com de transcendent va ser aquest falta d’encert a pilota aturada la trobem en els últims 3 minuts de la primera meitat. L’Igualada ja perdia per 0 a 2 i va disposar d’una FD per fer l’ 1 a 2 i no la va poder transformar. El Vendrell no ho va fer 10 segons després. I només mig minut després els “rigats” van tornar a tenir una altra FD que tampoc no van encertar a marcar. És a dir del possible 1 a 2… que podria haver estat fins i tot un 2 a 2… es va passar al 0 a 3. Així de contundent i dolorós. Sense aquest plus de l’efectivitat és difícil obtenir el premi.

Un altre cop començar perdent

I per un 0 a 3. La primera part va estar dominada pel Vendrell sense discussió, tot i que amb el 0 a 0 en el marcador els arlequinats van enviar dues boles al pal. Però va ser el Vendrell qui es va posar per davant. Del Rio va marcar el 0 a 1, aprofitant un rebuig de l’Elagi, i Escala va fer el segon de penal. Aleshores es va produir el moment clau esmentat a l’inici. Quan en 3 minuts l’Igualada podria haver empatat i va acabar anant-se’n al vestidor amb un 0 a 3.

Minut 22.20 FD. Bars, no pot marcar

Minut 22.30 FD Gol de Del Rio.

M. 23. FD Tety Vives, no pot marcar.

Aquí es va començar a decidir el partit.

A les portes de l’empat

De tota manera els igualadins no van llençar la tovallola. I a la segona part van sortir decidits a donar la volta al marcador. Els de Linares van jugar molt millor que el Vendrell durant els 25 minuts i van aconseguir apropar-se fins al 2 a 3.

Només reprendre el partit, en Roger podria haver fet l’1 a 3 amb un llançament de penal al minut 1 i mig. Però la bola tampoc no va entrar. Sí que ho va fer, i com un míssil, un remat des de mitja pista i a l’escaire de Tety Vives. Era el gol de l’esperança. Era tot just el minut 5 i en quedaven 20 pel miracle.

L’alegria es va fer més gran quan, a l’equador de la segona meitat, Sergi Pla va trencar, per un moment, la mala dinàmica de tirs a pilota aturada i va fet el 2 a 3 de FD, per la falta número 15 del Vendrell.

La tendència positiva no va durar, però, més d’un minut. Roc Llisa va aconseguir el 2 a 4 pels visitants rematant un passi al segon pal. Tornaven a ser dos gols de diferència. I tot i que quedaven 10 minuts de partit, l’Igualada ja no els va poder remuntar. I això que a falta de 4 minuts Vives va tornar a disposar d’un altre penal que, com els altres, no va voler entrar.

De fet, un altre cop, els darrers 3 minuts van estar curulls de FD. Al 22, l’Elagi, que va tornar a ser un dels destacats, va aturar la FD número 15. I a falta d’un minut i mig, Tety Vives va veure una targeta blava, que és la quarta del primer cicle i l’impedirà de jugar a Sant Sadurní. Una altra FD que va tornar a aturar el porter igualadí.

A la fi, es tornen a escapar uns punts que cada cop necessiten més els arlequinats per poder escapar-se del fons de la classificació. Caldrà seguir remant.