Derrota clara de l’Igualada Femení HCP contra el Cerdanyola

IGUALADA FEMENÍ HCP 1

CERDANYOLA 6

Darrer partit del “Tourmalet” consecutiu contra els sis primers classificats de l’OK Liga per a un Igualada Femení HCP-Grupo Guzmán, que va sortir damnificat de l’intercanvi de cops d’un primer temps ple de vertigen davant el Cerdanyola. Es preveia un partit complicat, i la realitat va ser que les igualadines van jugar de tu a tu durant els primers 13 minuts de joc, amb molt equilibri a pista i opcions clares de gol en ambdues porteries, sobresortint en aquesta fase tant Cristina Riba com Mariona Surós.

El matx, però, el va trencar de forma dràstica l’encert de l’argentina del Cerdanyola Daiana Silva, que, pocs minuts després de fer la seva primera aparició en pista, va fer els dos primers gols del seu equip. El primer, en una acció combinativa pel centre de la defensa igualadina, i el segon, amb un llançament llunyà. Aquests dos gols, un càstig molt cruel per a les locals, van treure del partit a l’Igualada Femení, que acabaria encaixant dues dianes més abans del descans, per mediació de Joana Xicota (0-3) i de la veterana Adriana Gutiérrez. El 0-4 al descans deixava el partit pràcticament impossible per a les igualadines.

A la represa, en només set segons, el Cerdanyola faria el cinquè gol en una badada defensiva aprofitada novament per Adriana Gutiérrez. I només un minut després arribaria el sisè, fet per Joana Xicota. Val a dir que entre els minuts 16 i 27 de partit el Cerdanyola va fer els sis gols, aprofitant un sotrac de joc defensiu molt important de les noies que entrena Carles Marín. Les sensacions van ser d’un intercanvi de cops que no reflectia l’equilibri existent en el joc durant molts moments, però va marcar la diferència l’eficàcia demolidora d’un Cerdanyola que va ser molt superior a les àrees de joc.

Amb el partit completament coll amunt, el tècnic igualadí va rotar la banqueta i va donar minuts a les jugadores més joves com Queralt del Àguila, Gina Balcells i Laura Crespo, que van oxigenar l’equip. També el Cerdanyola va oxigenar les seves jugadores titulars a la recta final del matx, pensant en els partits del proper cap de setmana. Encara quedaria temps perquè Mònica Ferrer (que va jugar la segona part) aturés una falta directa a Gemma Solé i per a què la juvenil igualadina Gina Balcells fes el gol de l’honor de l’Igualada Femení-Grupo Guzmán a manca de dos minuts per a la conclusió.

Demà dissabte “torna la lliga” de l’Igualada Femení

Després d’aquest partit, corresponent a la novena jornada de l’OK Liga, l’Igualada Femení HCP-Grupo Guzmán és setè a la classificació amb un bagatge de quatre triomfs i sis derrotes. Després d’un complicat mes i mig de “Tourmalet”, les igualadines “tornaran a la seva lliga” aquest dissabte quan rebran a Les Comes la visita del CP Las Rozas (17.00 hores). Les madrilenyes són un rival directe de les igualadines, que buscaran tres punts per consolidar-se entre els vuit equips més potents de la millor lliga del món.