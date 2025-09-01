Denuncien una notícia falsa sobre una okupació a Tous que fa esclatar la polèmica

La notícia de l’okupació de la casa d’una quasi octogenària a Sant Martí de Tous, publicada per la COPE dimarts 26 d’agost, ha generat una efervescència de reaccions en un moment a on l’okupació i l’habitatge es troben al punt de mira del debat públic.
Dimarts 26 d’agost, el mitjà espanyol COPE va publicar una notícia a on asseguraven que a una anciana de setanta-vuit anys li havien okupat la casa a Sant Martí de Tous després d’anar-se’n de vacances. Segons el mitjà, aquesta anciana anomenada Montserrat Riera, hauria llançat un rusc de vespes a dins la casa per tal de fer fora als okupes, i aquests l’haurien denunciat. La informació firmada pel periodista José Miguel Cruz, se centra en una suposada dificultat legal de la propietària a l’hora de recuperar el pis.
La notícia ha agafat amb sorpresa al municipi; l’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar, ha explicat a la Veu de l’Anoia que la notícia és “totalment falsa”, que està feta amb l’objectiu de “crear alarmisme en relació amb l’okupació”, i afirma que a Tous “no hi viu cap Montserrat Riera, i per tant no li han okupat cap propietat.”
Segons Alquézar, la notícia està orquestrada per l’extrema dreta, per “refermar el discurs d’odi i alarmista”, ja que per a qualsevol persona que no conegui el poble o la comarca és una notícia prou creïble. A més, l’alcalde recalca la llargada d’aquesta i el detall de realisme, que fa que a priori, no dubtis de la seva veracitat. A tot això cal destacar-hi la trajectòria de la COPE, un mitjà amb seixanta-cinc anys de trajectòria, i que malgrat que la seva línia editorial sempre hagi tendit cap a les polítiques de dretes, en principi es presenta com un mitjà rigorós.
David Alquézar ha explicat que ja fa una setmana van contactar amb el mitjà de comunicació creador de la Fake News, demanant que es rectifiqués la notícia, ja que “genera una visió del poble que no és”. Per ara, segons diu el batlle, no han rebut resposta de la COPE. A la seva banda, la notícia ha anat escalant fins al punt que avui dilluns 1 de setembre, quasi una setmana després de la publicació d’aquesta, s’ha desplaçat una Unitat Mòbil d’Antena 3 a Tous, la qual cosa ha sorprès al veïnat. Altres mitjans de caràcter conservador com pot ser “La Razón” o inclús reaccionari com és “Hispanidad”, també s’han fet ressò de la notícia.
Cap trucada a Mossos d’aquestes característiques
Fonts consultades dels Mossos d’Esquadra, han pogut confirmar a aquest diari que “no tenen cap trucada de denúncia d’aquestes característiques a la comarca de l’Anoia”, i alhora expressen desconcert en relació amb la font d’informació de la COPE, ja que diuen que “no saben d’on s’ho han tret”.
