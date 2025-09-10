Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

10 de setembre de 2025

Una denúncia per presumptes irregularitats, un fitxatge a la Diputació i l’igualadí més corrupte, al repàs

Un article de
Retrat de “Pedro Franqueza”, fet l’any 1603 per Juan Pantoja de la Cruz.

Com cada setmana, us portem un recull de les notícies més llegides a Igualada i l’Anoia aquesta setmana al portal veuanoia.cat. Notícies d’esport, actualitat, cultura i societat, entre d’altres.

L’entrenador de l’IHC Marc Muntané fitxa per l’equip de Marc Castells a la Diputació

Antifrau admet una denúncia per presumptes irregularitats a l’Ajuntament d’Igualada, i el govern municipal hi veu joc brut polític

Ajuntament d’Igualada i Consell Comarcal oferiran un servei conjunt d’atenció al consumidor

Pere Franquesa i Esteve, l’igualadí més corrupte de la història

“A l’octubre, Vilanova tindrà dos nous capgrossos”

La Generalitat incorpora més expedicions de bus a les línies Igualada-Barcelona i Igualada-UAB

Aquestes han estat les notícies i articles més llegits a www.veuanoia.cat la setmana del 3 al 10 de setembre de 2025.

