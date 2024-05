Demà s’estrena la Fira de Salut d’Igualada, que omplirà el Centre Cívic Nord de propostes, actuacions i activitats

Demà dissabte, dia 1 de juny, el Centre Cívic Nord acollirà la primera edició de la Fira de Salut d’Igualada, un esdeveniment que neix amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer les actuacions comunitàries de promoció de la salut que existeixen i es realitzen a Igualada.

Alhora, aquesta fira vol ser, també, una finestra i un altaveu que faci difusió de les activitats en l’àmbit de la salut i del benestar que es promouen des del teixit associatiu de la ciutat amb els diferents recursos de què disposa. La idea inicial d’aquesta mostra neix durant la redacció de l’actual Pla de Salut de la ciutat, en què les professionals sanitàries que hi participaven dels dos Centres d’Atenció Primària d’Igualada van proposar realitzar una fira on es donés visibilitat a les diverses actuacions que, tant des dels centres com des de les entitats i associacions, es realitzen per fomentar la salut i el benestar a la nostra ciutat.

Amb aquest objectiu s’ha preparat una matinal, farcida d’activitats i tallers, de deu del matí fins a les dues del migdia.

La fira és organitzada pel Departament de Salut de l’Ajuntament conjuntament amb els professionals sanitaris del CAP Igualada Nord del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i el CAP Igualada Urbà de l’ICS Catalunya Central. La presentació d’aquesta primera edició de la fira s’ha fet amb la presència de la regidora de Sanitat de l’Ajuntament d’Igualada; Eva Torres, directora del CAP Nord i Marta Sagarra directora del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia.

Carme Riera ha destacat la voluntat sorgida de l’estudi fet per la redacció del Pla de Salut “d’aglutinar les entitats i institucions que treballen per la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia fent difusió de les seves activitats i ajudant a què puguin crear sinergies de treball i col·laboració entre elles”.

Riera ha agraït a totes les entitats la seva col·laboració en el programa d’actes d’aquesta primera fira de la salut d’Igualada i ha destacat que la salut implica de forma activa al propi ciutadà i també als governs que han de proporcionar ciutats amables, verdes i saludables i amb activitat als seus habitants.

La metgessa Eva Torres, directora del CAP Igualada Nord, ha explicat que “la cartera de serveis dels CAP neix per recollir totes les activitats i serveis que l’atenció primària de salut ofereix a la població”, i es fa des d’una “atenció centrada en la persona i les seves necessitats, amb un enfocament comunitari i de participació”.

Per la seva banda, Marta Sagarra, directora del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia, ha posat èmfasis en el fet que la salut “és la integració del benestar emocional i també del cos i, en aquest sentit, els professionals de la salut de l’atenció primària treballem per poder fer prevenció i detectar necessitats de forma anticipada”.

Ambdues professionals han remarcat la incorporació de nous perfils professionals als serveis d’atenció primària com ara fisioterapeutes, nutricionistes, referents de benestar emocional i higienistes dentals que, de forma coordinada, permeten donar un servei de qualitat i personalitzat.

Promoure la “prescripció social”

Cada vegada més, els professionals de la salut recomanen fer activitats en comunitat com una eina terapèutica que ofereix una alternativa a la medicalització dels malestars de la vida quotidiana. Aquesta eina s’anomena “Prescripció social” i és el mecanisme pel qual un professional de la salut i un pacient identifiquen, plegats, uns “actius” de salut, és a dir, una activitat social per a millorar la seva salut i benestar.

S’ha demostrat que fer activitats en societat i relacionar-se millora l’estat d’ànim, la qualitat de vida, i disminueix els símptomes de persones amb ansietat i estats de depressió lleu o moderada, i de persones amb sentiment de soledat o aïllament social. S’ha observat que, a més, augmenta l’autoestima, l’autoeficàcia i millora la confiança i l’estat d’ànim. És per això que la Fira de Salut aplegarà tot un seguit de serveis, entitats i associacions sense ànim de lucre que més directament o indirecta són promotores de salut.

Tallers, xerrades i demostracions

Durant tot el matí l’exterior del Centre Cívic Nord acollirà una desena d’estands informatius i d’entitats on es podrà trobar informació sobre els serveis que s’ofereixen a la ciutat. Hi haurà, per exemple, un espai dedicat a la salut juvenil i un altre, ubicat al punt lila, on s’exploraran les desigualtats en l’àmbit de la salut entre homes i dones. Les entitats tindran també un paper important a la fira organitzant diverses activitats i tallers i promocionant les activitats que realitzen en pro de la salut.

A l’interior del Centre Cívic es realitzaran diverses xerrades, tallers i activitats. Les activitats s’iniciaran a les 10 h amb una xerrada sobre les addiccions de conducta a càrrec de l’Associació Tractament Addiccions de Conducta de l’Anoia i l’Associació Esclerosi Múltiple realitzarà un Taller de Taitxí adaptat al Gimnàs del Centre Cívic Nord. A les 11 h del matí es farà una Burillató popular, una recollida de burilles del terra, a càrrec d’Igualada-Anoia Pel Clima amb premis per les persones que recullin més burilles. Seguidament. la mateixa entitat farà el taller “Com afecten els residus a la nostra salut”, a càrrec d’Anoia Pel Clima i l’Associació Contra el Càncer farà una xerrada sobre l’alimentació per a la prevenció del càncer organitzada per Sala de Formació del Centre Cívic Nord.

A les 12 h es farà un taller de cuina, a càrrec de Beatriz Riveiro, de l’Associació Celíacs de Catalunya, una exhibició de balls tradicionals, amb l’Agrupació folklòrica Igualadina, i també l’inici de la cercavila dels nous Gegants del Poble Sec.

Durant el matí a l’exterior hi haurà jocs per a la canalla i difusió de les malalties renals, a càrrec de l’Associació per a la Lluita Contra les Malalties del Ronyó, taller de xapes de la Creu Roja, una camionada de jocs per a infants, amb Anima’ns, i una carpa d’alimentació saludable gratuïta. També es faran demostracions de Suport Vital Bàsic i DEA.