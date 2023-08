Demà divendres torna el festival Igualada Rock City

La 9a edició del festival Igualada Rock City organitzada per l’Associació Rock City amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada se celebrarà el divendres 25 d’agost, i formarà part dels actes de la Festa Major d’Igualada. Els concerts es realitzaran al Parc Central.

El cartell del festival Igualada Rock City 2023 està format per 4 bandes: Crisix, Toundra, Tyla’s Docs D’amour i Subterranean Kids.

Després de la magnífica acollida de les edicions anteriors amb grups com Hamlet, La Banda Trapera del Río, The Electric Alley, Crim, The Wizards, Foscor, Blowfuse, Ktulu, Los Mambo Jambo, ’77 Seventy Seven, Viva Belgrado, Los Tiki Phantoms, Afraid to Speak in Public, The Capaces, Exxasens o LGP Sangtraït entre altres, l’IRC ’23 presenta un atractiu cartell que inclou bandes d’estils diversos dins l’ampli ventall de la música Rock.

CRISIX

El cap de cartell de l’edició d’enguany és una de les bandes de metal més importants

i reconegudes del territori nacional i europeu. Extenses gires internacionals per diversos continents, excel·lents crítiques dels seus discos, seguidors a tot el planeta… Els thrashers d’Igualada no tenen sostre.

A l’IRC ‘23 celebraran els 15 anys com a grup jugant a casa. Serà l’únic concert que realitzaran a Catalunya el 2023. Amb la seva gent d’Igualada. Un concert especial que repassarà la seva trajectòria amb nou escenari, nova producció, i gravació en vídeo d’una actuació que promet ser memorable.

TOUNDRA

Banda de referència en gèneres com el post-rock, rock instrumental i prog rock, els

madrilenys han creat un so propi i identificable que els ha portat a festivals nacionals i internacionals, i a encapçalar gires europees, creant una potent i entregada base de seguidors a tot el vell continent.

Un dels trets distintius de TOUNDRA és la intensitat de la seva música, característica que es reflecteix als seus discos i concerts. Prog rock instrumental en la seva accepció més èpica que podrem gaudir a l’escenari de l’Igualada Rock City.

TYLA’S DOGS D’AMOUR

El líder, cantant, guitarrista i compositor dels llegendaris DOGS D’AMOUR vindrà a l’IRC a celebrar el 40è aniversari de la formació de la mítica banda britànica. TYLA omplirà el Parc Central d’Igualada de rock’n’roll, blues i hard rock clàssic, rememorant aquella època en que podies veure els vídeos dels DOGS a l’MTV, les seves fotos a les revistes, i les seves cançons sonaven a la ràdio. Serà un privilegi tenir al bohemi, al pirata, al poeta TYLA al nostre festival.

SUBTERRANEAN KIDS

La primera banda de hardcore punk de l’estat espanyol s’ha reunit per una gira de comiat. El seu concert a l’IRC serà una de les últimes oportunitats de veure en directe a aquests veterans de la música underground. SUBTERRANEAN KIDS van ser uns pioners. Poques bandes nacionals pujaven a la furgoneta a finals dels anys 80 per anar-se’n de gira per Europa amb bandes com NOFX i FUGAZI. Una de les bandes emblema de l’històric segell discogràfic B-CORE descarregarà la seva energia en un concert imperdible pels amants del hardcore i el punk rock.

El divendres 25 d’agost el festival Igualada Rock City tornarà a tenyir la ciutat de metal, classic rock, prog rock, punk, hardcore i sobretot, ROCK’N’ROLL. Un esdeveniment imprescindible per seguidors d’aquests estils i de la música en directe. L’entrada serà gratuïta.