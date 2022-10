Demà dissabte torna el Festival Naturveg

Demà dissabte, des de les 9 del matí i fins les 10 de la nit, Nou Centre, l’Associació de comerciants i establiments d’Igualada Nord, celebra a l’Avinguda dels Països Catalans a les Comes, la cinquena edició del Festival de cultura vegana, Naturveg Festival. Més música que mai tot el dia, amb cinc actuacions en directe, un Chill Out-Terrassa amb esmorzar, tapes, tastos de plats, embotits i de formatges veggies, vermut i copes, burguers i pizzes, al costat de l’escenari, fins a 40 expositors i quatre shows-cookings que repassaran la cuina vegana que es fan als cinc continents conformen la Cinquena edició del Festival Vegà d’Igualada.

Nou Centre Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, torna a apostar per la promoció de la cultura vegana i l’oci al voltant de la gastronomia més natural, més sostenible i saludable amb un canvi de data, el 15 d’octubre, per revolucionar la festa del veganisme a Igualada. Com sempre a Les Comes i amb més de 40 expositors de tota mena. Ara bé l’eix principal serà la divulgació de la cuina vegana que es fa arreu del món, amb un repàs pels Estats Units, l’Amèrica del Sud, el Sud-est asiàtic, la Xina i el Japó, el Pròxim Orient i la cuina a les dues ribes de la Mediterrània, la del Nord d’Àfrica i la Grècia, Itàlia i Catalunya.

L’aspecte més nou d’aquesta cinquena edició serà una terrassa Chill Out ubicada al costat de l’escenari on es faran totes les actuacions musicals, on durant tot el dia es podrà gaudir de tastos de productes vegans, tapes, esmorzars, vermut, formatges i embotits 100% «plant based», amb un lloc destacat per a les activitats infantils.

La música anirà a càrrec del pop folk biriànic de Miriam Riba i Aniol Petit, la bossa nova de Duo Bossa, el covers i rock de Black Stars, les versions de Marta i Eugeni i la rumba pop de Sons del Mediterrani. El programa consta de gairebé 25 activitats diferents, totes al voltant de la cultura 100% vegetariana.