Demà dissabte, torna el Fàtima té Salsa

El Centre Cívic de Fàtima organitza demà dissabte, 1 de juliol, la vint-i-setena edició del Fàtima té Salsa, una jornada gastronòmica i festiva amb el tast de tapes com a protagonista. La festa i l’activitat tindrà lloc un any més al Parc de Valldaura i al Centre Cívic de Fàtima.

Al matí es durà a terme el setè Concurs de tapes infantil i juvenil al Centre Cívic de Fàtima. Així, de 10 a 11.30 h serà moment de la categoria infantil (2n a 6è de primària) i de 12 a 13.30 h el de la categoria juvenil (1r a 4t d’ESO). Els participants disposaran d’una hora i mitja per elaborar la seva proposta de tapa amb els ingredients facilitats pel centre. Per fer-ho comptaran amb el suport d’una monitora.

Els infants i joves que vulguin participar, cal que s’inscriguin prèviament al telèfon 93.805.26.21, enviant un correu a l’adreça centre.civic@aj-igualada.net, per WhatsApp al 680.52.33.66 o de forma presencial al mateix Centre Cívic de Fàtima.

Tot seguit, entre les 12.30 i les 13.30 h, els participants en el 27è Concurs de tapes per adults, a partir de 17 anys, hauran de lliurar les seves propostes gastronòmiques al mateix edifici. Es poden consultar les bases per participar a les xarxes socials dels equipaments cívics municipals i al web de l’Ajuntament.

Tots els participants en aquests concursos rebran un obsequi. A més hi haurà premi econòmic per les tres millors propostes i un obsequi dels restauradors col·laboradors; Forn de pa Ca l’Angelillo, Restaurant Ca la Tieta i Bar – Restaurant Reverso Tapas.

A la tarda, a les 20 h arrencarà la Festa de la tapa al Parc de Valldaura, on es podran degustar les tapes elaborades per les entitats del barri col·laboradores: Confraria de Fàtima, Associació Cultural Virgen del Rocio i Associació de veïns del barri de Fàtima.

A les 22.30 h, es farà l’entrega de premis els diferents concursos de tapes i a continuació tindrà lloc l’actuació d’Albert Nieto, Paco Peña i David Millón i de les BlackLadies.