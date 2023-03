Demà dilluns arriba la 19a cantata escolar, amb més de 600 cantaires

Demà dilluns, 27 de març, l’alumnat de 4t de primària de les escoles igualadines es trobarà de nou a la pista d’hoquei de les Comes, per dur a terme la dinovena edició de la cantata escolar, que com cada any organitza el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de l’Escola/Conservatori Municipal de Música i el suport de les escoles municipals d’Art i Teatre. Es tracta de la primera edició que, després de tres anys, ja s’ha pogut treballar amb total normalitat sense estar pendents de les mesures sanitàries. La cantata d’aquest any porta per títol “Història de tres Locomotores”, una obra que promet ser moguda i amb molta marxa, perquè parla de màquines de tren. Un tren exprés, un tren correu i un tren de vapor que, d’un dia per l’altre, van decidir que en comptes de fer els seus trajectes habituals anirien a córrer món. La música, d’estil jazzístic, és de Reimund Hess, el text de la narració és de James Krüss i la traducció és de Maria Martorell i M. Dolors Bonal.

A la cantata hi participarà l’alumnat de les escoles: Acadèmia Igualada, Ateneu Igualadí, Dolors Martí, Emili Vallès, Escola Mowgli, Escola Pia, Escolàpies Igualada, Gabriel Castellà, Garcia Fossas, Institució Igualada, Jesús-Maria, Mare del Diví Pastor, Maristes Igualada, Monalco, Ramon Castelltort. Prop de 600 cantaires. També hi participarà un cor de l’Escola Municipal de Música i alumnat de l’Escola Municipal de Teatre que es farà càrrec de la narració. A més de les cançons, les famílies dels cantaires podran gaudir dels elements plàstics que han fet els seus fills i filles per il·lustrar algunes escenes de la cantata. El programa de mà l’ha dissenyat i maquetat una alumna de l’Escola Municipal d’Art i com ja és habitual, la cantata estarà acompanyada per un conjunt instrumental format per professorat i alumnat de l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada.