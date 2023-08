Demà dilluns, amb el pregó, comença la Festa Major d’Igualada

Demà dilluns comença la Festa Major d’Igualada. Una amplíssima oferta d’activitats -de fet, un total de 126- ja són a punt per a fer gaudir tothom, de totes les edats, de vuit dies de gresca. A més, com a novetat, el mateix dilluns es farà el pregó d’inici de la festa, quelcom que, tradicionalment, es feia els dijous al vespre. D’aquesta manera, des de l’Ajuntament es vol evidenciar que el pregó és l’inici de la Festa i aquesta comença, com és de sentit comú, el mateix dilluns. I així serà.

El conjunt d’activitats programades permetran celebrar la festa per a totes les edats amb el suport i col·laboració de les diferents entitats i associacions de la ciutat que la fan possible.

Carme Riera, regidora de Cultura ha posat en valor “la tasca de totes aquelles persones que fan possible la festa, des de les entitats i associacions i també des dels serveis de neteja, brigada i demes departaments de l’Ajuntament que durant els dies de Festa Major treballen de valent per tal que tothom pugui gaudir al màxim”.

Una de les efemèrides que serà protagonista de la festa és la commemoració dels 160 anys de l’Ateneu Igualadí, amb dues exposicions i les visites guiades a tant a l’edifici de l’Ateneu i com a l’exposició del Museu de la Pell que repassa la història de l’entitat i que es faran de dimarts a dissabte. A més, l’entitat serà la portadora del Penó de la Ciutat durant els actes del seguici del Sant. Podeu llegir una entrevista a la presidenta de l’Ateneu, Mireia Claret, a la contraportada d’aquest exemplar.

La conferència institucional d’enguany anirà a càrrec de la restaurada pictòrica igualadina, Sara Berzosa i es realitzarà a l’auditori del Museu.

El pregó de dilluns, a càrrec d’en Peyu

Un dels canvis de la Festa Major d’aquest any és el pregó, que es durà a terme el dilluns, el primer dia de la festa. Aquest any anirà a càrrec de l’humorista i comunicador, Peyu, i es farà des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament la companyia de circ Capicua actuarà a la plaça amb l’espectacle NüShu.

Aquest any com a novetat actuarà l’orquestra Maravella en el concert i ball de la Revetlla de les places. El Parc Central acollirà enguany el festival Rock City amb actuacions notables com els anoiencs Crisix, que han triomfat mundialment, entre d’altres grups. El RRRREC Festival es celebra enguany a la plaça de Cal Font, amb diversos punxa discs igualadins el diumenge. Enguany els tributs musicals seran al grup Mecano i Depeche Mode a la plaça de Cal Font el dissabte a la nit. També destaca el concert del grup Diversiones, un dels grups més populars a nivell nacional, que l’any passat no van poder actuar a causa de la pluja. Els més joves tenen el seu espai amb els concerts de Portobello, Waykiki, el grup de noies Coco, al Parc Central. Per als més grans, el divendres a Cal Font, destaca l’actuació del mític grup de pop-rock dels anys seixanta, Els Mustang.

El l’apartat tradicional, hi haurà un total de 35 activitats programades, entre les que destaquen la Processó del Sant el dia 24 i la Cercavila Tradicional el dissabte, que com a nota destacada comptarà amb la presentació d’una nova figura que participarà en els seguicis del Sant, el Drac Antic d’Igualada, de la FESTHI. El correfoc del divendres comptarà amb la participació de totes les colles de foc de la ciutat. L’exhibició castellera comptarà amb els Moixiganguers d’Igualada i les colles convidades Colla Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Reus.

Pel que fa a les activitats infantils i familiars, destaquem l’estrena a Igualada del nou espectacle de la companyia FarresBrother, HoHiHu. La horrible història de la humanitat, que ens fa reflexionar sobre la destrucció i les guerres. També destaca l’espectacle Asteroid, teatre gestual, clown i humor.

Pels dies de Festa Major el Teatre Municipal Ateneu ha programat per la Festa Major, un espectacle musical “Amics” amb l’actor Dafnis Balduz i Anna Borrega.

La Festa comptarà amb el suport de Punts liles, per a la prevenció i abordatge de les violències sexuals i Punts verds, per a la prevenció i reducció de riscos associats a l’oci nocturn, i els punts grocs, per a les persones amb mobilitat reduïda que disposaran d’espais reservats, en els principals lloc de la festa i indicats en el programa.

El punt i final de la festa el posarà el Piromusical “Igualada de llum i flama”, que enguany anirà a càrrec de l’empresa Estalella.

20 anys de la Coll@nada

La Collanada organitzarà com cada any les tradicionals activitats, que a la nit de dilluns a dijous es faran al pati del Museu, i a la plaça Pius XII, les diürnes i les nits de divendres a diumenge, l’activitat estarà a la plaça Pius XII. Enguany l’entitat commemora els 20 anys construint alternatives populars, on a més de les activitats per a joves, també es programen un seguit d’activitats adreçades al públic familiar.

L’estampa del Sant ha estat obra de l’igualadí Cels Codina, amb una innovadora visió del Sant. El cartell, com ja és tradicional ha estat obra del workshop organitzat per La Gaspar, escola municipal d’art. L’obra escollida ha estat realitzada per Marc Lumbreras i Iker Uranga, exalumnes de la Gaspar.