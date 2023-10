Demà, batucada contra el càncer de mama amb el grup Protons

L’Associació Contra el Càncer a l’Anoia organitza una Batucada rosa Contra el Càncer de Mama amb la participació del grup Protons Percussió, una activitat que s’emmarca dins la campanya del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama.

La Batucada se celebrarà demà dissabte 21 d’octubre a les 16.30 h. Es farà un recorregut pel centre d’Igualada que tindrà el punt de sortida a la Plaça de l’Ajuntament. Després d’aquesta gran festa, a les 18 h, se celebrarà la 29a Diada Castellera dels Moixiganguers, els quals faran un desplegament d’una banderola de l’Associació Contra el Càncer.

Aquest esdeveniment solidari, que té com a objectiu la participació de tothom, vol conscienciar a la societat de la importància de la participació en els programes de detecció precoç. L’Associació anima a la població a unir-se en aquest recorregut i a portar una peça de roba o complement rosa.

Aquesta activitat es pot organitzar gràcies al suport de l’Ajuntament, el grup Protons Percussió, Tritall, servei de tall industrial i la Kilotela.

El rosa, més que un color

L’Associació Contra el Càncer, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama que se celebra el 19 d’octubre, posa en marxa la campanya “el rosa és més que un color” amb la que reivindica que el moviment rosa va més enllà d’un llaç o un dia marcat a l’any. Darrera del rosa hi ha persones, pacients, familiars, amb les seves necessitats, les seves preocupacions i les seves vivències; persones que s’enfronten al gran impacte social, laboral i emocional que provoca aquesta malaltia.

El rosa és més que un color, el rosa és diagnòstic precoç, és recerca, és col·laboració i és suport.

Amb el rosa es va iniciar un moviment social que va impulsar grans avenços en la recerca i en la participació de les dones en el cribratge, fet que va donar, com a resultat, que actualment la supervivència en càncer de mama se situï per sobre del 85%. No obstant això, no podem abaixar la guàrdia, ja que encara segueixen existint desigualtats que afecten a les dones amb aquest tipus de tumor.

Hem de seguir investigant en càncers de mama més complexos com per exemple el càncer de mama metastàtic que té una taxa de supervivència del 25% i suposa entre el 5% i el 6% dels diagnòstics de càncer de mama. Hem de reduir l’impacte emocional i social del càncer de mama: 1 de cada 3 pacients sol·licita ajuda psicològica a l’Associació el 2022, el 70% perd salaris i ingressos i el 34% perd la seva feina. Hem d’impulsar una major participació en els programes de detecció precoç de mama, per prevenir de manera primerenca casos nous de càncer i, per tant, augmentar l’esperança de vida.