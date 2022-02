Del tot recomanables, “Espai, Forma i Natura”, els gravats de Dolors Escala, a La Tossa de Montbui

Sortosament, aquest any, la Fundació La Tossa, amb la col·laboració del Consorci La Tossa de Montbui, novament ha pogut organitzar i donar continuïtat a la tradicional festa de La Candelera i St. Blai, en un acte que ha estat programat per aquest passat diumenge, dia 6 de febrer; una avinentesa que ha permès, de retruc, inaugurar les activitats d’aquesta entitat programades per al present 2022.

A propòsit de l’esmentada celebració de la Candelera, una festa d’arrels antiquíssimes, i que des de fa molts anys la Fundació ve celebrant en el marc incomparable de La Tossa de Montbui, el festeig també va comptar a més d’una lectura narrada de Llegendes de La Tossa i el tradicional ofici religiós, amb l’esperada inauguració de l’Exposició de Gravats: “Espai, Forma i Natura”, de l’autora capelladina Dolors Escala Massagué, a la Sala del Refugi de La Tossa; una imperdible mostra que romandrà oberta fins al mes de maig.

L’artista, per a aquesta ocasió, presenta una col·lecció de gravats realitzats amb diferents tècniques additives i monotips; una mostra que ens permet descobrir i -per què no- gaudir del talent creatiu i la capacitat d’experimentació d’aquesta autora a l’hora de treballar amb tota mena de processos i materials; al capdavall una prolífica producció que exigeix el seu temps i no amaga una profunda càrrega emotiva.

Filla de Capellades, Dolors Escala, després de cursar els estudis elementals; per qüestions familiars, ben aviat es va vincular al món de l’empresa tèxtil, raó per la qual va residir uns anys a Tàrrega i uns altres a Barcelona. Tanmateix, de ben jove, ja endevinava una afecció inconfusible per al món de l’Art, una circumstància que va empènyer-la a estudiar, a l’Escola de Disseny Textil Ramon Folch, de Barcelona; una etapa acadèmica en què va descobrir la tècnica del gravat. Més endavant, el seu pas per l’Escola Gaspar Camps d’Igualada va convidar-la a endinsar-se en el perfeccionament d’aquesta tècnica que -segons subratlla- li ha permès de fer-se-la seva, atès que s’hi troba summament còmoda.

El visionat de la seva producció artística et convida a un passeig per unes obres que mostren les nombroses possibilitats que ofereix la tècnica del gravat. Per exemple, tal i com ella explica: des d’una planxa de coure o de ferro, posades a l’àcid, i prèviament dibuixades (aiguaforts, aiguatintes…); o bé també es pot gravar sense àcid (monotips, col·lagrafia, fotogravat, etc.). Tot són treballs que donen uns resultats prou òptims, després d’algunes entintades i passades pel tòrcul (premsa utilitzada per a l’estampació de gravats); en unes creacions que abracen una dimensió temàtica d’un marcat segell abstracte.

Siguin quines siguin les tècniques; al capdavall, de la vasta producció impresa d’aquesta artista n’obtens que gravar és la seva gran passió; una dona que, avui, als seus 78 anys, és tota una artista del gravat, una competència a la qual hi dedica la major part de les hores del dia al seu taller de Capellades.

Amb una llarga trajectòria, Escala compta amb un reeixit calendari d’exposicions, tot passant per la mateixa Capellades i diferents poblacions de l’Anoia i el Bages, fins a gaudir del privilegi d’haver exposat als Estats Units, a Oregon (a la Universitat), i a Florida, (també a la Universitat); alhora que, a Santiago de Xile, molts particulars tenen obra seva.